„Барселона“ удалила профиль Алвеса из раздела „Легенды“ на своем сайте. Сейчас в соответствующем разделе значатся 102 футболиста „Барсы“. Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике — последнее пополнение данного списка.

Помимо тюремного срока, Алвесу был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет бывшему футболисту запретили приближаться к пострадавшей. Бразильцу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Отмечалось, что решение суда Барселоны можно будет обжаловать в Высшем суде Каталонии и Верховном суде.

До обвинительного приговора футболист находился под стражей с 20 января эхъ==2023 года. На момент ареста Алвес являлся игроком мексиканского клуба „УНАМ Пумас“, который в тот же день расторг с ним контракт.

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