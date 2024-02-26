Парламентская фракция Центристской партии обретет председателя на следующей неделе

По словам главы партии Михаила Кылварта, затягивание с кандидатурой фракционного председателя было связано с урегулированием вопроса парламентских комиссий, а точнее, представительства центристов в них, на данный момент вопрос фактически решен.

Партия уже ведет подготовку к выборам в Европарламент. Окружные отделения начали предоставлять свои соображения по потенциальным кандидатам от округов. Затем свое предложение сделает правление партии. Поскольку Юри Ратас перешел в партию „Отечество“ (Isamaa), то это автоматически не означает, что первой в списке будет Яна Тоом, заявил Кылварт.

Окончательный список кандидатов на выборы в Европарламент Центристская партия планирует утвердить 6 апреля на съезде уполномоченных.

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