Трудности в строительном секторе продолжаются: о банкротстве и сокращениях сообщила еще одна компания

Фирма Mööbliekspert Paigaldus работает с ноября 2008 года. В основном фирма занимается установкой окон, дверей, перегородок и мебели. Основным рынком для Mööbliekspert Paigaldus является Эстония, но она работает также на рынках Швеции и Финляндии, и в меньшей степени также в других странах Европейского союза.

В 2022 году доход с продаж у предприятия составил почти 1,5 млн евро. Из них 830 000 евро дали продажи в Эстонии и более полумиллиона — в Финляндии. Однако 2022 год Mööbliekspert Paigaldus закончила с убытком в размере более 46 000 евро.

Осенью-зимой о сокращениях сообщили ряд других строительных компаний. Основная причина — сокращение объема заказов.

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