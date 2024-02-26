ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (733-й день) | Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Подводим итоги очередного дня войны.
В Белгородской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погибли три человека
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, дрон атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находилась группа строителей: трое из них погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Под российский обстрел попал Покровский район Донецкой области, есть пострадавшие
В Покровском районе Донецкой области от российских обстрелов пострадали трое мирных жителей, сообщила прокуратура Донецкой области.
В результате обстрела жилой застройки ранения получили две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак находились на улице, возле собственных домов.
Повреждены также жилые дома и хозяйственные постройки.
Российские власти обстрел Донецкой области не комментировали.
Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта
Об этом сообщает „Радио Азатутюн“ со ссылкой на источники. По информации издания, Зеленский после этого может посетить Азербайджан.
До сих пор Зеленский ни разу не был в странах Кавказа.
Армения традиционно считается одним из союзников России, однако в последнее время отношения между Москвой и Ереваном охладели. В частности, Армения присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. В Ереване также недовольны поведением Москвы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО
Теперь, после выполнения формальных процедур, Швеция станет 31-м членом НАТО.
При обстреле села в Белгородской области пострадали двое детей, сообщил губернатор
Два ребенка пострадали в результате обстрела села в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
„Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается“, — написал Гладков в телеграм-канале.
Он добавил, что есть повреждения в жилом секторе, выбиты окна в многоквартирном доме и поврежден легковой автомобиль.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Демобилизации подлежат военные, которые проходили срочную службу на момент вторжения 24 февраля 2022 года и которых оставили в армии после этого.
Демобилизованные солдаты не могут быть снова призваны по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас, если они не выразили добровольного желания вернуться в войска.
При этом документ не указывает сроки демобилизации. Для этого нужен отдельный указ президента.
Украинские власти сообщения об обстрелах Белгородской области не комментировали.
Власти аннексированной ДНР заявили о первом подбитом танке Abrams
Танк был уничтожен в районе Авдеевки, утверждает советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По провоенным телеграм-каналам начало распространяться фото подбитого танка. Его подлинность не подтверждена.
ВСУ предполагаемую потерю танка пока не комментировали.
Если информация подтвердится, это будет первый случай уничтожения танка Abrams с начала войны. Такие танки используются с осени 2023 года.
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа и расформировал Западный
Западный военный округ, созданный в 2008–2010 годах во время военной реформы Сердюкова, расформирован — на его месте снова появятся Московский и Ленинградский.
С предложением создать два новых военных округа, несколько новых дивизий и других крупных войсковых соединений выступил в декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Из указа российского президента также следует, что Северный флот лишен статуса межвидового стратегического территориального объединения. Регионы, входившие в зону его ответственности, переданы вновь созданному Ленинградскому военному округу.
Кроме того, своим указом Путин включил в состав Южного военного округа оккупированные регионы Украины — ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Аннексированный Крым был там и раньше.
Германия ведет конфиденциальные переговоры с Индией о закупке снарядов для Украины через посредников
Как сообщает Der Spiegel, в Индии хранятся „несколько сотен тысяч“ артиллерийских снарядов. Переговоры проводятся втайне, так как Индия „по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой“.
Der Spiegel также предполагает, что подобные сделки в интересах Украины возможны в том числе с арабскими странами. Некоторые из них имеют большие запасы боеприпасов. Опрошенные изданием эксперты считают, что возможности выпуска боеприпасов есть на Балканах и у ряда стран Африки.
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