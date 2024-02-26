ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (733-й день) | Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

В Белгородской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погибли три человека

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, дрон атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находилась группа строителей: трое из них погибли, еще трое получили осколочные ранения.

Под российский обстрел попал Покровский район Донецкой области, есть пострадавшие

В Покровском районе Донецкой области от российских обстрелов пострадали трое мирных жителей, сообщила прокуратура Донецкой области.

В результате обстрела жилой застройки ранения получили две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак находились на улице, возле собственных домов.

Повреждены также жилые дома и хозяйственные постройки.

Российские власти обстрел Донецкой области не комментировали.

Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта

Об этом сообщает „Радио Азатутюн“ со ссылкой на источники. По информации издания, Зеленский после этого может посетить Азербайджан.

До сих пор Зеленский ни разу не был в странах Кавказа.

Армения традиционно считается одним из союзников России, однако в последнее время отношения между Москвой и Ереваном охладели. В частности, Армения присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. В Ереване также недовольны поведением Москвы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Венгрия оставалась последней страной альянса, которая до сих пор не сделала этого.

Теперь, после выполнения формальных процедур, Швеция станет 31-м членом НАТО.

При обстреле села в Белгородской области пострадали двое детей, сообщил губернатор

Два ребенка пострадали в результате обстрела села в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.