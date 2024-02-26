В Таллинне начинается строительство нового здания детского сада

Строительную площадку передадут вице-мэры Андрей Канте и Тийт Терик и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, а примет её член правления Nordlin Ehitus OÜ Юло Ольдер.

Существующее здание детского сада „Кристийне“ было построено в 1964 году по типовому проекту тех лет и рассчитано на 280 детей. На сегодняшний день здание амортизировано, и в нём невозможно обеспечить соблюдение требований к микроклимату помещений детского сада. Планировка помещений в здании также морально устарела.

„Поскольку советские здания учебных заведений не отвечает современным потребностям, их реновация нецелесообразна как с практической, так и с экономической точки зрения, поэтому мы сделали выбор в пользу строительства новых зданий“, - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что у города есть комплексный долгосрочный план модернизации учебных заведений района. „В прошлом году новое здание получил детский сад „Винди“, в этом году начнётся строительство новых зданий детского сада „Кристийне“ и центра по интересам „Кулло““.

Новое здание будет рассчитано на 12 групп, всего до 240 детей. Если в старом здании был только один маленький зал, то в новом будет большой зал, который подойдёт как для учебной работы, так и для проведения мероприятий. Зал можно разделить на две части и одновременно проводить, например, занятия музыкой и физкультурой, чтобы они не мешали друг другу.

Это первый детский сад в общем конкурсе на проектирование детских садов Кристийне, в дальнейшем его проект послужит основой для двух следующих проектов.

Проект здания разработан Infragate AS, строительные работы будет вести Nordlin Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществит P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Общая планируемая стоимость здания – 9,22 миллиона евро. Согласно договору, работы должны завершиться летом 2025 года.

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