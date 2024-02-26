Во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман

Их автомобиль вылетел с гравийной дороги в реку. Экипаж погиб до прибытия медиков. Полиция сообщила, что за рулем был Бруклин Хоран, а штурмана звали Тайсон Джеммет, пишет ABC.

Федерация выразила соболезнования близким погибших и сообщила, что проведет расследование.

В MotorSport New Zealand отметили, что пока неизвестны причины аварии, но ее вряд ли могло спровоцировать состояние трассы.

В Новой Зеландии юниоры в возрасте 12–15 лет могут получить лицензию для ралли при соблюдении ряда ограничений. Водительские права в стране выдают с 16 лет.

Источник - РБК

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.