Участник „Тур де Франс“ пропустил велогонку из‑за укуса собаки в „драгоценную часть тела“

31‑летний Фрисон был заявлен на субботнюю классическую велогонку Omloop het Nieuwsblad, но так и не вышел на старт. Причина — на спортсмена напала собака и укусила его за „драгоценную часть тела“, которую велогонщик уточнять не стал, пишет Sportbox.

— Причина, по которой вы пропустили гонку?

— Неприятная встреча с собакой друга. Я собирался поприветствовать знакомых, когда это произошло. Когда я вошел в дом, на меня внезапно напала собака породы веймаранер, что привело к неприятным последствиям. Собака укусила меня за драгоценную часть тела. Если не вдаваться в подробности, ущерб был весьма сильным, — цитирует Фрисона Dagbladet.

Отмечается, что инцидент произошел за три дня до старта гонки. После случившегося Фрисон обратился к урологу, в тот же день ему сделали операцию. Кроме того, ему зашили руку в двух местах.

Фрисон в прошлом году участвовал в веломногодневке „Тур де Франс“ в составе команды Lotto Dstny.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.