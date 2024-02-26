ПРЯМО СЕЙЧАС | Отбор на ЧЕ: сборная Эстонии по баскетболу выигрывает у Литвы с отрывом в 4 очка

Сборная Эстонии отлично начала игру и после первой четверти проигрывала со счетом 17:18.

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До матча:

Обе команды начали отборочную серию чемпионата Европы с триумфа: Литва в четверг дома обыграла Польшу (83:64), а Эстония в гостях - Северную Македонию (74:69).

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис накануне игры с Эстонией сказал, что в подготовке были свои плюсы и минусы. „Мы приехали немного раньше, поэтому, думаю, у нас было время привыкнуть и подготовиться“, — имея в виду тот факт, что Литва в четверг обыграла Польшу со счетом 83:64 в Вильнюсе, а уже в субботу прибыла в Таллинн. Эстонцы же в пятницу вечером играли в Скопье с Северной Македонией и прилетели на родину в субботу поздно вечером.

С другой стороны, у литовской команды не все так радужно. „Наши планы немного изменились, и пришлось решать это всей командой. Но сейчас все в порядке, и мы работаем дальше“, — отметил главный тренер. Центровой Мартинас Гебен и вингер Маргирис Нормантас, которые провели четверть часа на площадке в матче с Польшей, остались дома, а Матас Йогела из испанской команды высшего дивизиона „Бреоган“ тут же был вызван в сборную.

В пятницу Эстония на выезде обыграла Македонию со счетом 74:69, и в понедельник определится сборная, которая возглавит группу H. По словам главного тренера литовцев, результат в Скопье был вполне закономерен.

„Я не удивлен, особенно учитывая рисунок игры. Прежде всего, нужно выделить троих лидеров, вокруг которых вращается игра: Майка Котсара, Кристиана Кулламяэ, которого мы очень хорошо знаем, и Сийма-Сандера Вене. У Эстонии хорошая команда, перспективная молодежь, и они контролировали игру против македонцев и одержали заслуженную победу“, — сказал Максвитис, который выиграл три золота чемпионата Европы и одно золото чемпионата мира с различными молодежными сборными Литвы.

В последний раз Эстония и Литва встречались в двух августовских товарищеских матчах перед чемпионатом Европы 2022 года, в которых Литва победила со счетом 90:88 в Алитусе и 84:70 в Клайпеде. В 2020 году Эстония победила со счетом 92:85.

Начало матча между Эстонией и Литвой в 19:00, билеты полностью раскуплены.

Турнирная таблица: