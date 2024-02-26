Футбол
26.02.2024, 10:37

ФОТО | В Ноблесснере состоялось открытие нового футбольного сезона и жеребьевка 1/4 Кубка Эстонии

 

В воскресенье вечером в Ноблесснере состоялось торжественное открытие нового футбольного сезона. Кроме того, на торжественном мероприятии также прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.

По воле судьбы в четвертьфинале сойдутся извечные соперники - „Флора“ и „Левадия“. Во втором четвертьфинале за место в полуфинале сразятся команда „Пайде“ и „Курессааре“.

Уже ясно, что одним из полуфиналистов будет команда из Первой лиги или Первой лиги „Б“, так как между собой сыграют „Виймси“ и команда „Ляэнемаа“. В четвертом четвертьфинале в поединке столичных клубов встретятся „Нымме Калью“ и „Калев“.

Четвертьфинальные матчи состоятся в апреле, их точные даты пока не известны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegram, Instagram и даже в TikTok

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии