Футбол
26.02.2024, 09:44

Кровавая драма: помощница арбитра во время матча разбила голову о телекамеру

 
ФОТО: Julio Munoz | Scanpix

Линейный арбитр матча между „Бетисом“ и „Атлетиком“ в чемпионате Испании Гваделупе Поррас получила травму головы в столкновении с телекамерой и покинула поле на носилках. Об этом сообщает As.

Инцидент произошел, когда Поррас возвращалась на центр поля после гола Чими Авилы (на 13-й минуте). Матч приостановили, арбитру оказывал помощь медперсонал „Бетиса“, но из-за сильного рассечения и кровотечения она не смогла продолжить встречу, пишет РБК.

Место Поррас, которую отправили в больницу, занял резервный арбитр.

“Бетис“ выиграл матч со счетом 3:1.

Поррас в сезоне 2019/20 стала первой женщиной-арбитром в чемпионате Испании.

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