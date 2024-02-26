26.02.2024, 09:44
Кровавая драма: помощница арбитра во время матча разбила голову о телекамеру
ФОТО: | Scanpix
Линейный арбитр матча между „Бетисом“ и „Атлетиком“ в чемпионате Испании Гваделупе Поррас получила травму головы в столкновении с телекамерой и покинула поле на носилках. Об этом сообщает As.
Инцидент произошел, когда Поррас возвращалась на центр поля после гола Чими Авилы (на 13-й минуте). Матч приостановили, арбитру оказывал помощь медперсонал „Бетиса“, но из-за сильного рассечения и кровотечения она не смогла продолжить встречу, пишет РБК.
Место Поррас, которую отправили в больницу, занял резервный арбитр.
“Бетис“ выиграл матч со счетом 3:1.
Поррас в сезоне 2019/20 стала первой женщиной-арбитром в чемпионате Испании.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok