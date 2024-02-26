Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус вошли в шестерку лучших на соревнованиях в Нидерландах

После короткой программы Петрыкина была седьмой, набрав 51,57 баллов. В воскресной произвольной программе Нина набрала 110,61 баллов (личный рекорд - 129,53), которые позволили ей по сумме двух программ (162,18) занять пятое место.

Кийбус, набравшая в короткой программе 46,74 балла, получила за произвольную программу 108,33 балла (личный рекорд 137,51 балла). Таким образом, Эва-Лотта Кийбус заняла по сумме двух программ шестое место (155,07 балла).

У обеих фигуристок за плечами большой перерыв, связанный с травмами. В начале февраля Кийбус вернулась на лед после более чем годичного перерыва из-за стрессового перелома обеих голеней, а Нина Петрыкина совсем недавно прервала двухмесячный перерыв в соревнованиях из-за перелома малоберцовой кости

Каори Сакамото из Японии выиграла соревнования в Тилбурге (212,43 балла). За ней следует ее соотечественница Юна Аоки (209,37) и Лорин Шильд из Франции (176,68).

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