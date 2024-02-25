В Таллинне сотни людей вышли на марш в поддержку Украины

Это часть международной акции под названием "Stand with Ukraine", которая днем ранее прошла и в других европейских странах во вторую годовщину войны.

Участники митинга поделились своими эмоциями и надеждами во вторую годовщину войны.

По словам члена правления Конгресса украинцев Эстонии Веры Конык, нельзя допустить, чтобы усталость от войны взяла верх.

"Если, не дай бог, случится так, что Украина падет, то атаке могут подвергнуться и другие европейские страны, в том числе страны Балтии, которые находятся рядом с Россией. Вот почему мы призываем простых граждан и правительства продолжать поддерживать Украину", - сказал Конык.

В Таллинне в демонстрации приняли участие как военные беженцы, так и местные жители, многие из которых добровольно помогают Украине.

Аналогичная акция также прошла в воскресенье в Нарве.

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