ВИДЕО | Женская сборная Эстонии по фехтованию завоевала бронзу на юношеском чемпионате Европы

Женскую сборную Эстонию представляли Юлия Трынова, Элийса Кикерпилль, Ксения Пярлин и Александра Николаева. Тренировала фехтовальщиц Хелен Нелис-Наукас..

В 1/8 женская сборная Эстонии обыграла Францию со счетом 45:38. В четвертьфинале эстонские девушки одержали уверенную победу над немками со счетом 45:43. В полуфинале Эстония встретилась с Украиной, которой уступила со счетом 30:45.

В матче за бронзовые медали эстонки встретились с венгерками, которых победили со счетом 45:41. Решающие уколы нанесла Трынова, выигравшая в последней смене у Анны Силард со счетом 7:1. Для Трыновой эта медаль стала второй, в пятницу она заняла третье место в одиночном выступлении.

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