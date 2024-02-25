Зеленский заявил, что Украина потеряла убитыми 31 тысячу человек

Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в воскресенье, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.

Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия.

„Я не скажу, сколько раненых, поскольку Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. Просто не скажу об этом“, - добавил на пресс-конференции президент Украины.

Относительно количества пропавших без вести, Зеленский отметил, что количество не будет озвучивать, поскольку оно может быть необъективным. По словам президента, иногда удается вернуть из плена людей, которых считали пропавшими без вести.

Три дня назад в интервью американскому каналу Fox News Зеленский сказал, что соотношение потерь убитыми составляет один к пяти.

„На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат“, — заявил украинский президент.

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