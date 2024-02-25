В Нарве в воскресенье прошла акция в поддержку Украины

Акция была приурочена к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, и проведена в сотрудничестве с Конгрессом украинцев Эстонии, пишет rus.err.

„Поскольку Эстония в субботу отмечала День независимости, Конгресс украинцев решил провести акцию „Stand with Ukraine“ в воскресенье, так как мы хотели, чтобы эстонцы могли в субботу сосредоточиться на своем особенном дне“, - сказала член правления некоммерческого объединения „Украинское землячество города Нарвы“ Ирина Лобанова.

На митинге в приграничном городе присутствовало около 50 человек. „Мы ожидали большего количества, но, видимо, не все люди в Нарве находят в себе силы открыто протестовать против вторжения России в Украину“, - сказала Лобанова.

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