ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (732-й день) | Главком ВСУ Сырский: На многих направлениях обстановка сложная

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили командные пункты украинских военных на передовой, сказано в официальном аккаунте Сырского в Facebook.

Ситуацию на фронте Сырский описывает так: „Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля“.

По словам Сырского, к числу необходимых дальнейших действий относится „защита войск от дронов и ударов с воздуха УАБами [управляемыми авиабомбами — ред.], а также усиление отдельных участков фронта“.

Украинские военные сообщают, что после взятия города Авдеевки в Донецкой области российские войска ведут штурмовые действия на нескольких участках фронта, в том числе в Донецкой области, а также в направлении Купянска Харьковской области и в районе поселка Работино в Запорожской области.

Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. По данным ведомства, ракеты сбили в районе 19:00 по московскому времени. Ранее крымские телеграм-каналы, в том числе „Крымский ветер“, сообщали о взрывах в районе Евпатории и Джанкоя. Местные власти ситуацию не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме „Украина. Год 2024“, что пока не видит возможности для мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

„Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он [Путин] сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка. Это была большая ошибка, для него — маленькая, а для нас — это трагедия. Это безусловная трагедия, поэтому должна быть справедливость в этом вопросе“, — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что с начала войны Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих убитыми. Россия, по данным украинского президента, за тот же период потеряла 180 тысяч военных.