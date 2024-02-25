ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (732-й день) | Главком ВСУ Сырский: На многих направлениях обстановка сложная
Подводим итоги очередного дня войны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили командные пункты украинских военных на передовой, сказано в официальном аккаунте Сырского в Facebook.
Ситуацию на фронте Сырский описывает так: „Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля“.
По словам Сырского, к числу необходимых дальнейших действий относится „защита войск от дронов и ударов с воздуха УАБами [управляемыми авиабомбами — ред.], а также усиление отдельных участков фронта“.
Украинские военные сообщают, что после взятия города Авдеевки в Донецкой области российские войска ведут штурмовые действия на нескольких участках фронта, в том числе в Донецкой области, а также в направлении Купянска Харьковской области и в районе поселка Работино в Запорожской области.
Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. По данным ведомства, ракеты сбили в районе 19:00 по московскому времени. Ранее крымские телеграм-каналы, в том числе „Крымский ветер“, сообщали о взрывах в районе Евпатории и Джанкоя. Местные власти ситуацию не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме „Украина. Год 2024“, что пока не видит возможности для мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
„Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он [Путин] сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка. Это была большая ошибка, для него — маленькая, а для нас — это трагедия. Это безусловная трагедия, поэтому должна быть справедливость в этом вопросе“, — отметил Зеленский.
Зеленский заявил, что с начала войны Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих убитыми. Россия, по данным украинского президента, за тот же период потеряла 180 тысяч военных.
Глобальный саммит мира может пройти весной 2024 года в Швейцарии, сказал Зеленский. По его словам, во время саммита будет разработан план решения каждого из кризисов, которые принесла война. Затем на основе этого будет подготовлен документ, который передадут России. При этом президент отметил, что Россия может не согласиться с этим документом.
Папа римский Франциск призвал создать условия для дипломатического завершения войны в Украине
«Вчера мы со скорбью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Как много жертв, раненых, разрушений, страданий и слез было в течение этого периода, конца которому до сих пор не видно. Это война, которая не только разоряет этот регион Европы, но и поднимает глобальную волну страха и ненависти», — цитирует Vatican News слова понтифика во время воскресной проповеди.
Папа римский также призвал стороны конфликта искать способы положить ему конец. «Умоляю найти ту долю человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира», — сказал Франциск.
В ночь на воскресенье в результате ракетного удара по городу Константиновка в Донецкой области разрушено здание железнодорожного вокзала, сообщают местные власти.
По предварительным данным украинской полиции, массированный удар по Константиновке был нанесен ракетами С-300 и один человек получил ранения.
„Были повреждены здание железнодорожного вокзала, храм, два частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, два административных здания, почта, киоск“, — сказано в сообщении полиции.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских военных нет баллистических ракет из Ирана
Об этом сообщает издание „Страна“.
„Иранских ракет у России нет, а ракет северокорейского производства было использовано для ударов всего несколько штук, это не масштабно“, — заявил Буданов.
Агентство Reuters 21 февраля со ссылкой на несколько источников сообщило, что с начала января 2024 года Иран передал России около 400 баллистических ракет, в том числе из семейства „Фатех-110“. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров, уточнял Reuters.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет использовать западное оружие для ударов по территории РФ
Украина будет использовать оружие, поставляемое ей странами Запада, только для ударов по территории, которую считает своей, сообщает «Страна» со ссылкой президента Владимира Зеленского.
«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 февраля.
Так он прокомментировал информацию о крушении российского самолета А-50. «Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины — применяем наше оружие, если по другим направлениям — применяем украинское оружие. Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов — это в любом случае результат союза Украины и партнеров», — заявил президент.
В ВСУ утверждают, что украинские военные вечером 23 февраля сбили самолет А-50. Российские «военкоры» сообщали, что причиной крушения борта мог стать «дружественный огонь». Минобороны РФ информацию о крушении самолета не комментировало.
Бывший депутат из Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки, уехал на войну в Украину
Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный по делу об организации убийства, отправился из колонии на войну в Украину.
Издание ЕАН опубликовало видео, на котором Кинев с оружием в руках благодарит за гуманитарную помощь. «Сегодня мы получили помощь из Одинцова. Эта помощь очень своевременна и нужная в данный момент для нас. Победа будет за нами!» — говорит бывший депутат на видео. Как утверждает издание, сейчас Кинев служит в отряде «Шторм Z».
В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской. Также депутата признали виновным в мошенничестве с квартирой пенсионерки. Кинев признал свою вину. В апреле 2023 года он обращался в суд с просьбой смягчить ему наказание и заменить неотбытую часть заключения на принудительные работы.
Минобороны Украины: половина оружия и военной помощи, выделяемой иностранными партнерами, не попадает в Украину вовремя
Об этом пишет „Громадське“ со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.
„В настоящее время выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя“, — сказал министр на форуме „Украина. Год 2024“.
Умеров также заявил, что Россия использует до 15% бюджета на войну. „Поэтому если то, что выделяется [Украине], не приходит своевременно, мы теряем личный состав и территории“, — добавил министр.
По его словам, союзные государства должны обеспечивать поставки своевременно, „поскольку никогда в истории человечества не было такого, когда война велась без превосходства в воздухе“.
„Мы работаем согласно плану, делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок это усложняет нашу работу“, — резюмировал Умеров.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские военные нанесли огневое поражение силам противника в районах Приколотного Харьковской области и Тернов Донецкой области, а также отразили четыре атаки в районе железнодорожной станции Сеньковка. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.
На донецком направлении ВС РФ нанесли поражение силам противника в районах Клещеевки, Дылеевки и Курдюмовки Донецкой области. ВСУ потеряли более 360 военнослужащих.
На авдеевском направлении российские военные нанесли поражение силам противника в районе Тоненького Донецкой области, а также отбили семь атак в районах Новгородского, Ленинского, Ласточкино и Новобахмутовки Донецкой области. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.
На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах Новодонецкого, Угледара и Старомайорского Донецкой области, а также отразили одну атаку в районе Новодонецкого Донецкой области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих.
На херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области, а также отразили две атаки в районе Работино. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников.
Война в Украине стала похожа на Первую мировую. Рассылка Kit рассказывает, как проходят дни солдат, которые месяцами сидят в траншеях
За два года с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли десятки тысяч российских и украинских солдат. При этом линия фронта почти не движется: ни одна из сторон не может прорвать ее или добиться решающего перевеса. Борьба уже давно идет на истощение, то есть на истребление ресурсов друг друга. Главный из них — это люди, а главное место действия в такой войне — окопы. Порой военные проводят в них по несколько месяцев подряд. Условия жизни там тяжелые: солдаты живут в ямах среди мусора, вони, крыс и под постоянным страхом вражеской атаки. В окопах — весь фронт войны в Восточной Украине. Окрестности Бахмута — самый яркий пример. Рассылка Kit рассказывает, как война между Россией и Украиной превратилась в окопную и как выглядят будни обычных солдат.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что у Украины есть „мощный“ план войны на 2024 год
Об этом сообщает „Суспильне“ со ссылкой на заявление Умерова.
„Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План на 2024-й уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году“, — заявил Умеров на форуме „Украина. Год 2024“. По словам Умерова, Минобороны активно работает со всеми составляющими сил обороны для того, чтобы достичь поставленных целей.
Он также заявил, что ведомство координирует работу по созданию фортификационных сооружений. По словам Умерова, на сегодняшний день удалось оборудовать несколько тысяч опорных пунктов и огневых позиций.
Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса летом 2024 года
Об этом заявил глава глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к подлинной безопасности», — написал Ермак.
Он напомнил, что для продвижения этого вопроса была создана международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которой руководят сам Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Непредоставление Украине приглашения на вашингтонском саммите может дать толчок новой эскалации — на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты. Только приглашения и конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру, Европе вернуться к безопасности», — заявил Ермак.
Саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса, пройдет в Вашингтоне. Ранее представители Великобритании и США в НАТО заявили, что Украине не следует ждать приглашения в альянс на предстоящем саммите.
Опрос: около половины жителей Германии выступают против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus
Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие чуть больше тысячи человек.
Как пишет издание, против таких поставок выступили 49% респондентов. В то же время 35% это решение поддержали, а 16% воздержались от ответа.
Также многие участники опроса опасаются, что война в Украине может распространиться на страны НАТО. Такую возможность допустили больше половины респондентов — 61%. Помимо этого, 56% участников опроса заявили, что Германии следует прилагать больше усилий, чтобы Россия и Украина достигли мира с помощью переговоров.
Парламент Германии 22 февраля принял резолюцию правящей коалиции о поставках Украине «оружия дальнего действия». Немецкие журналисты предполагали, что в документе может идти речь о поставках дальнобойных ракет Taurus, однако резолюцию оппозиционного блока ХДС/ХСС, в котором прямо говорилось об этих ракетах, депутаты отклонили.
Сомнения Германии относительно поставок ракет Taurus связаны, среди прочего, с их дальностью действия. Если у похожих ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже поставили Украине, дальность в экспортном варианте ограничена 250–270 километрами, то Taurus способны поражать цели в радиусе 500 километров. Это даст ВСУ возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.
Бывший президент Германии Йоахим Гаук в разговоре с изданием Spiegel предположил, что Берлин не хочет передавать Украине ракеты, чтобы не рисковать своей ролью посредника в мирных переговорах между Москвой и Киевом.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Российские войска нанесли девять ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершили 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За сутки произошло 84 боевых столкновения. На лиманском направлении украинские военные отразили три атаки в районе Тернов Донецкой области. На бахмутском направлении ВСУ отбили 13 атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. На авдеевском направлении украинские военные отразили 14 атак в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На марьинском направлении ВСУ отбили 39 атак в районе Новомихайловки Донецкой области. На новопавловском направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении украинские военные отбили пять атак в районе Работино Запорожской области. На херсонском направлении украинские военные отбили две атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Силами ПВО сбиты две ракеты Х-31 и четыре разведывательных беспилотника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
По материалам „Медузы“ и Би-би-си .
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