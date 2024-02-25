ВИДЕО | В результате российского удара по Константиновке разрушен железнодорожный вокзал

Утверждается, что речь шла о ракетном ударе или о сбросе авиабомбы. В соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно разрушенный вокзал.

Константиновка - относительно крупный город в контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские войска сейчас наступают на Часов Яр, который является последним крупным населённым пунктом к востоку от Константиновки.

После начала войны в Донбассе в 2014 году, но до широкомасштабного российского вторжения 2022 года, Константиновка была конечной станцией поезда, который следовал из Киева в Донбасс.

Также в ночь на 25 февраля российские военные, по утверждениям Воздушных сил Украины, выпустили по Украине 18 дронов типа „Шахед“, из них было сбито 16. В Хмельницкой области, по сообщениям местных властей, в результате атаки беспилотников был повреждён инфраструктурный объект. О пострадавших не сообщалось.

Всего за последние сутки в результате артиллерийских обстрелов, по данным украинских властей, погибли двое мирных жителей - один в Херсонской и один в Запорожской области. Российское Минобороны удары, в том числе по Константиновке, пока не комментировало.

На фронте, по сообщениям украинских и российских телеграм-каналов, продолжаются попытки российских военных наступать в Донецкой области под Авдеевкой, а также в Запорожской области - в районе села Работино, взятого украинскими войскми прошлым летом. К западу от Авдеевки, как сообщает DeepState, ВСУ оставили село Ласточкино. На этом участке фронта после взятия Авдеевки российские военные продолжают наступать. Официально ни Киев, ни Москва пока не подтверждали переход Ласточкино под российский контроль.

О ситуации в Работино поступают противоречивые сведения - российские источники пишут, что российские военные закрепились в центре села, а украинские - что их оттуда выбили. В условиях активных боевых действий независимо подтвердить утверждения сторон оперативно невозможно.

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