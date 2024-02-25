ПРОГНОЗ | В понедельник погода резко ухудшится. А затем мы ощутим дыхание весны

В воскресенье не будет сильных дождей, ожидается ясное небо на фоне повышения атмосферного давления. Южный и юго-восточный ветер умеренный, на островах - относительно сильный. Днем на островах западной Эстонии и юго-восточной окраине материка может пойти дождь. Ветер юго-восточный и южный, скорость 3-9 м/с, в прибрежных районах Западной Эстонии 5-11 м/с, порывы до 16 м/с, к вечеру ветер ослабнет, местами ожидается туман. Температура воздуха - от 3 до 8 градусов.

Утром дорожные условия на дорогах изменятся. В северной части Эстонии условия движения будут удовлетворительные, дорожное покрытие мокрое или влажное. В западной и южной частях материка температура будет отрицательная, влажные дорожные покрытия обледенеют, дороги будут скользкими. Сильный ветер, который поднимется ночью, может повалить ветки и деревья на дорогу.

В понедельник (26.02) Скандинавию и Балтийское море охватит зона низкого давления, у ее края ночью и утром пройдут дожди и мокрый снег, днем ​​в отдельных местах будет небольшой дождь. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов, днем ​​от 3 до 8 градусов.

Во вторник (27.02) через Эстонию пройдет гребень высокого давления. Дождей не ожидается. Ветер умеренный, будет дуть с запада и юго-запада. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов, днем ​​температура от 0 до 5 градусов.

Ночь среды (28.02) будет без осадков из-за высокого давления, местами будет ясное небо. Южный и юго-восточный ветер относительно слабый. Температура воздуха понизится от 0 до -4 градусов. Днем с юга приблизится область низкого давления. Облачность увеличится, местами будет идти дождь. Ветер будет умеренный юго-восточный и восточный. Температура воздуха повысится до 3-5 градусов, на юге Эстонии до 8 градусов.