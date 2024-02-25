Латвийская федерация биатлона собирает деньги для выступления на Кубке мира

После изменения модели государственного финансирования, проведенного Министерством образования и науки, латвийские спортивные федерации до сих пор не получили запланированное на этот год государственное финансирование, а спортсмены олимпийской сборной Латвии не получили льготы за январь. Это вызвало беспокойство у федераций: они опасаются, что спортсмены не смогут должным образом подготовиться к соревнованиям.

В Латвийской федерации биатлона подчеркивают, что по итогам этого сезона Латвии важно попасть в топ-17 в общем рейтинге наций как в мужских, так и в женских соревнованиях - чем более высокое место страна займет в сезоне-23/24, тем больше квот она получит на сезон-24/25. Следующий сезон является предолимпийским, в ходе которого страны получат квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

„Поэтому в этом сезоне наша команда должна выступать на всех этапах“, — поясняет LBF, отмечая, что биатлонисты должны продолжать участвовать как в чемпионате мира, так и в остальных этапах Кубка мира - в норвежском Лиллехаммере (на следующей неделе), в американском Солт-Лейк-Сити и в канадском Кенморе.

Федерация подчеркивает, что если команда Латвии по биатлону попадет в топ-17, Латвия получит возможность начать следующий сезон в составе четырех спортсменов, что повышает шансы наших биатлонистов пройти отбор на Олимпийские игры.

"От имени сборной Латвии по биатлону я обращаюсь с просьбой поддержать пожертвованием участие нашей команды на этапах Кубка мира в США и Канада", - заявил генеральный секретарь LBF Юрис Пипкалейс.

По его словам, чтобы команда Латвии приехала и стартовала на двух последних этапах сезона Кубка мира, федерации требуется 60 тысяч евро.

В этом году на чемпионате мира по биатлону латвийский спортсмен Андрей Расторгуев выиграл серебряную медаль в масс-старте на 15 км. Это лучшее достижение в истории латвийского биатлона.