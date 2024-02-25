Сборная Эстонии по академической гребле вернулась с чемпионата мира с десятью медалями

„Что может быть отраднее такого успеха“, — заявил по этому поводу тренер по гребле из Вильянди Роберт Юримаа на сайте Эстонской ассоциации гребли. В общей сложности эстонские спортсмены завоевали десять медалей чемпионата мира, пять из которых - золотые.

Как и во многие предыдущие годы, лучший результат показали гребцы из Вильянди, чей „шкаф трофеев“ вмещает уже немало наград. Главной надеждой Эстонии была Дорис Майнбек, которая до этого уже трижды побеждала на чемпионате мира, а теперь добавила в свою копилку еще две медали: в день открытия она стала лучшей среди женщин 19-20 лет на дистанции 500 метров, а во второй день - на классической дистанции 2000 метров.

Еще один гребец из Вильянди, Лео Муйсте, завоевал две медали в возрастной категории 21-22 года: золото на дистанции 500 метров, серебро в классике.

„Все прошло очень быстро и не сравнимо с чемпионатом мира, который прошел в Париже три года назад“, — сказал Муйсте, который, по его собственным словам, повторил свой личный рекорд.

Герли Эндрексон также попала на пьедестал почета на обеих дистанциях, завоевав серебряную медаль среди девушек 17-18 лет.

Маргит Ваарма из Вяйке-Маарья завоевала две золотые медали в легком весе в возрастной категории 40-44 лет, а на дистанции 500 метров разделила первое место с Севтун Алган Софьял из Турции. В возрастной группе 21-22 года Юлия Варшавская, завоевавшая бронзовую медаль в спринте, также поднялась на пьедестал почета.

Каарел Кийвер, представитель академического спортивного клуба TÜ, также показал отличные результаты, завоевав серебряную медаль на дистанции 2000 метров.

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