СЕГОДНЯ | „Флора“ против нарвского „Транса“: кому достанется новый Суперкубок Эстонии по футболу?

Суперкубок Эстонии — это матч, в котором встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Эстонии предыдущего сезона, и игра часто является разминочной перед новым сезоном.

В минувшем сезоне „Флора“ в 15-й раз выиграла чемпионат Эстонии, но потом команду покинул главный тренер Юрген Хенн, а в столичном клубе началась тотальная перестройка, и команду возглавил Норберт Хурт.

Команду покинуло много ключевых игроков, им на замену пришло несколько местных молодых футболистов. Новый костяк в клубе еще не сформировался, а результаты товарищеских матчей оставляют желать лучшего. В семи матчах „Флора“ одержала только две победы.

В преддверии матча за Суперкубок стало известно, что игру из-за травм пропустят Константин Васильев и Никита Михайлов.

За зиму „Транс“ трансформировался в совсем другую команду. Клуб покинуло сразу десять игроков, и, в отличие от „Флоры“, нарвский клуб не стал привлекать игроков из собственной молодежной команды, а подписал опытных легионеров. На данный момент клуб пополнился девятью футболистами. В субботу также стало известно, что команда подписала 20-летнего канадского центрального защитника Келси Эгву.

Обе команды все еще пытаются сформировать слаженную ударную силу и доказать себе и другим, что их составы, претерпевшие серьезные изменения, способны бороться за самые высокие места в эстонском футболе.

Матч за Суперкубок Эстонии проводится с 1996 года. „Флора“ участвовала в нем рекордные 18 раз и 11 раз побеждала. „Транс“ играл в пяти Суперкубках, выиграв дважды. Для „Флоры“ нынешний Суперкубок может стать 12-м, а для „Транса“ - третьим. Ранее клубы встречались в Суперкубке дважды и оба раза победу праздновала „Флора“.

В сотрудничестве Эстонского футбольного союза (ЭФС) и его главного спонсора - компании A. Le Coq - для Суперкубка Эстонии был создан обновленный логотип, а победитель матча поднимет над головой совершенно новый трофей, созданный эстонской художницей Кристой Лехар. Отлитый из бронзы, покрытый серебром и золотом, кубок достигает 60 сантиметров в высоту и весит почти 5 килограммов, а на его вершине изображен футбольный мяч, украшенный короной, как на самом логотипе A. Le Coq.

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