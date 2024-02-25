СЕГОДНЯ | „Флора“ против нарвского „Транса“: кому достанется новый Суперкубок Эстонии по футболу?
В воскресенье, 25.02, эстонский клубный футбольный сезон традиционно откроется матчем за Суперкубок страны, в котором действующий чемпион страны „Флора“ сыграет с обладателем Кубка нарвским „Трансом“. Матч состоится в вильяндиском футбольном манеже „Мяннимяэ“ и начется в 12:30. Прямую трансляцию покажет Soccernet.ee.
Суперкубок Эстонии — это матч, в котором встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Эстонии предыдущего сезона, и игра часто является разминочной перед новым сезоном.
„Флора“ и „Транс“ сильно изменились за зиму, так что вопрос не только в том, насколько они вообще готовы к новому сезону, но и в том, на каком уровне сейчас находятся сами игроки.
В минувшем сезоне „Флора“ в 15-й раз выиграла чемпионат Эстонии, но потом команду покинул главный тренер Юрген Хенн, а в столичном клубе началась тотальная перестройка, и команду возглавил Норберт Хурт.
Команду покинуло много ключевых игроков, им на замену пришло несколько местных молодых футболистов. Новый костяк в клубе еще не сформировался, а результаты товарищеских матчей оставляют желать лучшего. В семи матчах „Флора“ одержала только две победы.
В преддверии матча за Суперкубок стало известно, что игру из-за травм пропустят Константин Васильев и Никита Михайлов.
За зиму „Транс“ трансформировался в совсем другую команду. Клуб покинуло сразу десять игроков, и, в отличие от „Флоры“, нарвский клуб не стал привлекать игроков из собственной молодежной команды, а подписал опытных легионеров. На данный момент клуб пополнился девятью футболистами. В субботу также стало известно, что команда подписала 20-летнего канадского центрального защитника Келси Эгву.
Обе команды все еще пытаются сформировать слаженную ударную силу и доказать себе и другим, что их составы, претерпевшие серьезные изменения, способны бороться за самые высокие места в эстонском футболе.
В сотрудничестве Эстонского футбольного союза (ЭФС) и его главного спонсора - компании A. Le Coq - для Суперкубка Эстонии был создан обновленный логотип, а победитель матча поднимет над головой совершенно новый трофей, созданный эстонской художницей Кристой Лехар. Отлитый из бронзы, покрытый серебром и золотом, кубок достигает 60 сантиметров в высоту и весит почти 5 килограммов, а на его вершине изображен футбольный мяч, украшенный короной, как на самом логотипе A. Le Coq.
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