ФОТО | Суперкубок Эстонии: нарвский „Транс“ совершил камбэк, но проиграл „Флоре“ в серии пенальти
В воскресенье, 25.02, эстонский клубный футбольный сезон традиционно открылся матчем за Суперкубок страны, в котором действующий чемпион страны „Флора“ обыграла обладателя Кубка нарвский „Транс“ (2:2 в серии пенальти 5:3).
Первый гол не заставил себя ждать. Уже на 4-й минуте таллиннский клуб заработал штрафной удар. Крейда сделал навес в штрафную, и Сеппик головой отправил мяч в ворота. После гола Флоры „Транс“ стал играть более активно, и через несколько минут был близок к голу, когда штрафной удар Закарии Бегларишвили отразил вратарь.
Однако в конце первого тайма таллиннский клуб огрызнулся контратакой и ушел на перерыв со счетом 2:0. На 39-й минуте Кураксин прострелил вдоль ворот, но замкнуть прострел Аллику не смог. К счастью для „Флоры“, мяч отскочил прямо в ноги Лепику, который и отправил мяч в ворота.
Уже казалось, что трофей заберет „Флора“, но нарвский клуб совершил камбэк. На 90-й минуте Журавлёв получил пас от Каборе и одним касанием с 20 метром сократил отставание в счете. Спустя 5 минут нарвский клуб заработал пенальти, который реализовал Серго Кухианидзе.
В серии пенальти точнее оказались футболисты „Флоры“, которые выиграли со счетом 5:3.
Матч за Суперкубок Эстонии проводится с 1996 года. „Флора“ участвовала в нем рекордные 19 раз и 12 раз побеждала. „Транс“ играл в пяти Суперкубках, выиграв дважды.
До матча:
Суперкубок Эстонии — это матч, в котором встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Эстонии предыдущего сезона, и игра часто является разминочной перед новым сезоном.
„Флора“ и „Транс“ сильно изменились за зиму, так что вопрос не только в том, насколько они вообще готовы к новому сезону, но и в том, на каком уровне сейчас находятся сами игроки.
В минувшем сезоне „Флора“ в 15-й раз выиграла чемпионат Эстонии, но потом команду покинул главный тренер Юрген Хенн, а в столичном клубе началась тотальная перестройка, и команду возглавил Норберт Хурт.
Команду покинуло много ключевых игроков, им на замену пришло несколько местных молодых футболистов. Новый костяк в клубе еще не сформировался, а результаты товарищеских матчей оставляют желать лучшего. В семи матчах „Флора“ одержала только две победы.
В преддверии матча за Суперкубок стало известно, что игру из-за травм пропустят Константин Васильев и Никита Михайлов.
За зиму „Транс“ трансформировался в совсем другую команду. Клуб покинуло сразу десять игроков, и, в отличие от „Флоры“, нарвский клуб не стал привлекать игроков из собственной молодежной команды, а подписал опытных легионеров. На данный момент клуб пополнился девятью футболистами. В субботу также стало известно, что команда подписала 20-летнего канадского центрального защитника Келси Эгву.
Обе команды все еще пытаются сформировать слаженную ударную силу и доказать себе и другим, что их составы, претерпевшие серьезные изменения, способны бороться за самые высокие места в эстонском футболе.
В сотрудничестве Эстонского футбольного союза (ЭФС) и его главного спонсора - компании A. Le Coq - для Суперкубка Эстонии был создан обновленный логотип, а победитель матча поднимет над головой совершенно новый трофей, созданный эстонской художницей Кристой Лехар. Отлитый из бронзы, покрытый серебром и золотом, кубок достигает 60 сантиметров в высоту и весит почти 5 килограммов, а на его вершине изображен футбольный мяч, украшенный короной, как на самом логотипе A. Le Coq.
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