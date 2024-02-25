ФОТО | Суперкубок Эстонии: нарвский „Транс“ совершил камбэк, но проиграл „Флоре“ в серии пенальти

Первый гол не заставил себя ждать. Уже на 4-й минуте таллиннский клуб заработал штрафной удар. Крейда сделал навес в штрафную, и Сеппик головой отправил мяч в ворота. После гола Флоры „Транс“ стал играть более активно, и через несколько минут был близок к голу, когда штрафной удар Закарии Бегларишвили отразил вратарь.

Однако в конце первого тайма таллиннский клуб огрызнулся контратакой и ушел на перерыв со счетом 2:0. На 39-й минуте Кураксин прострелил вдоль ворот, но замкнуть прострел Аллику не смог. К счастью для „Флоры“, мяч отскочил прямо в ноги Лепику, который и отправил мяч в ворота.

Уже казалось, что трофей заберет „Флора“, но нарвский клуб совершил камбэк. На 90-й минуте Журавлёв получил пас от Каборе и одним касанием с 20 метром сократил отставание в счете. Спустя 5 минут нарвский клуб заработал пенальти, который реализовал Серго Кухианидзе.

В серии пенальти точнее оказались футболисты „Флоры“, которые выиграли со счетом 5:3.

Матч за Суперкубок Эстонии проводится с 1996 года. „Флора“ участвовала в нем рекордные 19 раз и 12 раз побеждала. „Транс“ играл в пяти Суперкубках, выиграв дважды.

До матча:

Суперкубок Эстонии — это матч, в котором встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Эстонии предыдущего сезона, и игра часто является разминочной перед новым сезоном.

В минувшем сезоне „Флора“ в 15-й раз выиграла чемпионат Эстонии, но потом команду покинул главный тренер Юрген Хенн, а в столичном клубе началась тотальная перестройка, и команду возглавил Норберт Хурт.

Команду покинуло много ключевых игроков, им на замену пришло несколько местных молодых футболистов. Новый костяк в клубе еще не сформировался, а результаты товарищеских матчей оставляют желать лучшего. В семи матчах „Флора“ одержала только две победы.