ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (731-й день) | Два года нескончаемого горя, боли и смертей

Российские войска продолжают наступать в Донецкой области. Многочисленные телеграм-каналы публикуют видео из захваченных Работино и Ласточкино. Идут тяжелые бои.

В ночь на субботу российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. По данным местных властей, в результате атаки был разрушен жилой дом. Один человек погиб и три пострадали.

Донецк подвергся массированному обстрелу. На данный момент сообщается об одном погибшем и пяти пострадавших.

Украина заключила соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встреч с премьер-министрами этих стран Джорджей Мелони и Джастином Трюдо в Киеве, пишет Meduza. Так, Канада обещала выделить Украине более трех миллиардов канадских долларов (2,2 миллиона долларов США) экономической и военной помощи в 2024 году.

Во вторую годовщину российского вторжения в Украину западные лидеры прибыли в Киев. Столицу Украины посетили глава Еврокомиссии, а также премьер-министры Бельгии, Италии и Канады. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.



Глава МИД Германии посетила Одессу. Из соображений безопасности визит главы германского внешнеполитического ведомства в Украину не анонсировался.

Британская разведка: России удалось восполнить значительные потери, понесенные с начала войны. В своей ежедневной сводке британская разведка оценивает масштабы российских потерь за два года войны, пишет BBC.

Изначально Россия задействовала примерно 130 тактических батальонных групп и, вероятно, около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и как минимум 100 тысяч военнослужащих, отмечают разведчики.

За два года конфликта потери России сравнялись и во многих случаях превзошли численность военных, изначально участвовавших в операции. Подтвержденные потери военной техники России составляют более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Число убитых и раненых британская разведка оценивает примерно в 350 тысяч.