ВИДЕО | Крупенский: нам необходимо подумать о городах Ида-Вирумаа(1)
Лектор Таллиннского технического университета и президент Общества инженеров Эстонии Игорь Крупенский первый раз присутствует на президентском приеме по случаю Дня независимости Эстонии.
По словам Крупенского, этот год очень важен для Эстонии, так как перед страной стоят определенные вызовы в энергетической сфере.
На вопрос, чем грозит появление атомной электростанции в Эстонии, Крупенский ответил: "Если электростанция будет, то она будет производить не только электроэнергию, но и тепло. Соответственно, если все же электростанция появится, то она может дать стабильную стоимость электроэнергии. Но атомная электростанция - это всего лишь один из вариантов, нам необходимо также думать о городах Ида-Вирумаа, которые на сегодняшний день в основном отапливаются с помощью сланцевой энергетики, и искать какие-то альтернативы“.