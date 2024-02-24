ВИДЕО | Крупенский: нам необходимо подумать о городах Ида-Вирумаа

На вопрос, чем грозит появление атомной электростанции в Эстонии, Крупенский ответил: "Если электростанция будет, то она будет производить не только электроэнергию, но и тепло. Соответственно, если все же электростанция появится, то она может дать стабильную стоимость электроэнергии. Но атомная электростанция - это всего лишь один из вариантов, нам необходимо также думать о городах Ида-Вирумаа, которые на сегодняшний день в основном отапливаются с помощью сланцевой энергетики, и искать какие-то альтернативы“.