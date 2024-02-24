Тело Навального отдали матери

„Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления“, - написала Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье. „Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери“, — сообщил Жданов.

Ранее соратники Навального говорили, что следователь шантажируют Людмилу Навального, требуя провести тайные похороны сына.

Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум, чтобы она согласилась на тайные похороны, сообщила в пятницу Кира Ярмыш.

„Матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии“, — написала она в пятницу в телеграме.

По ее словам, мать Алексея Навального тогда отказалась вести переговоры со Следственным комитетом, потому что у него нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына, и потребовала соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти.

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