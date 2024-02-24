Сразу три футболиста сборной Эстонии вышли на поле за одну и ту же команду в высшем дивизионе чемпионата Ирландии

В рамках второго тура высшего дивизиона чемпионата Ирландии „Богемиан“ играл в гостях с „Сент-Патрикс Атлетик“.

Лиландер и Рейнкорт вышли в стартовом составе, а на 64-й минуте вышел на замену Миллер и таким образом в составе одной команде на поле одновременно оказалось трое футболиста сборной Эстонии. Рейнкорт был заменен на 71-й минуте. Лиландер отыграл все 90 минут.

Единственный гол в матче забил Джордан Флорес, реализовав на 85-й минуте пенальти.

Клуб еще одного футболиста сборной Эстонии Маркуса Поома „Шэмрок Роверс“, напротив, проиграл „Шелбурну“ со счетом 2:1. Поом вышел на замену на 46-й минуте, когда „Шелбурн“ выигрывал со счетом 2:0.

„Богемиан“ набрал после двух туров четыре очка. Действующий чемпион Ирландии „Шэмрок Роверс“ на данный момент набрали одно очко.

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