„Какие санкции, о чем вы?“ Экономист о том, как смерть Алексея Навального отразится на международных отношениях России

- Это совершенно очевидно. Первый пример. Официальные данные по Евросоюзу говорят о том, что в 2022 — 2023 годах европейские страны переплатили за энергетические ресурсы 630 млрд евро. Агентство Reuters даёт цифру — 800 миллиардов евро. Это может быть и слишком много, но так или иначе, как минимум 500 миллиардов евро потеряны за счёт того, что они нарвались на очень высокие энергетические цены, пытаясь ввести эмбарго против России.



Приблизительно 106 миллиардов — это минимальные оценки потерь западных инвесторов от российских конфискаций и национализации. Я думаю, что реально с потерянными прибылями цифра вырастет под все 200 миллиардов. Плюс я не говорю про потерянные российские деньги, которые крутились в западных банках.



Потери от отсутствия российских туристов, потери авиакомпаний — приблизительно 2 миллиарда евро в год из-за облёта российской территории. И этот список можно продолжать. В любом случае, европейские потери за первые 2 года — это приблизительно 700 — 800 миллиардов евро.



Американцы чуть выиграли за счёт того, что стали поставлять свой сжиженный газ в Европу. Российские потери — это очевидные 300 миллиардов резервов, которые никогда не вернутся, потом конфискованная собственность в Германии и других странах — думаю, максимум на 30 миллиардов. Плюс ещё замороженные активы российских частных инвесторов: по разным оценкам, 60 — 70 миллиардов евро.



В общем, набирается примерно 500 миллиардов. 500 против 800. Пока такой баланс.



- А может ли трагическая новость о гибели Навального привести к каким-то санкциям против рядовых граждан России?



- Я думаю, нет, но на Западе начинается разговор о том, повторю, что рушится элементарная система верховенства закона. Банальный пример. На Кипре существовала программа выдачи так называемых „золотых паспортов“ под инвестиционные программы.



После введения санкций против разных российских олигархов 21 человек с российскими паспортами — непосредственно бизнесмены, члены их семей — были задним числом лишены кипрского гражданства. Это обычный произвол. Люди никем не обвинены в суде, не объявлено о том, что их документы были ошибочными или фальшивыми. Не сказано, что они нарушили. Просто какой-то дядя в Брюсселе объявил, что они под санкциями (временно опять-таки), и вдруг в совершенно другой стране их неожиданно лишают гражданства. Это вызывает оторопь у юридического сообщества.



Это то же самое, как в Украине офис президента выписывает санкции против собственных граждан. Речь не о судебных решениях. Уже есть санкции против гражданина Великобритании, который, подвергал сомнению справедливую борьбу украинского народа. Об этом написала The Independent три недели назад. Правовая система Запада рушится, потому что люди не понимают, что на войну в Украине надо ответить просто вооружением украинской армии, а ещё лучше — отправкой собственного контингента, как это было в Кувейте в 1991 году, когда решили вопрос за три недели. Какие санкции? О чем вы?

