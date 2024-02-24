В Липецке после атаки дрона загорелся крупнейший сталелитейный завод России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что возгорание возникло в одном из цехов комбината. По его словам, пожар уже потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.

Причиной произошедшего Артамонов назвал „падение“ дрона — по „неподтвержденной информации“. Позднее он написал в Telegram-канале, что два беспилотника были перехвачены ночью над территорией Липецкой области, а также в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

Telegram-канал „Осторожно, новости“ сообщает, что перед тем, как в районе НЛМК возник пожар, местные жители слышали три взрыва. Сотрудники комбината рассказали изданию об одном пострадавшем.

Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ передает слова бывшего сотрудника НЛМК о том, что беспилотник ударил по цеху агломерации и подготовки руды.

На видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видны сильный пожар, клубы дыма и вспышки взрывов.

„Медуза“ отмечает, что Новолипецкий металлургический комбинат — это крупнейший сталелитейный завод России.