ФОТО | В Таллинне прошел военный парад

Парад принимает президент Алар Карис, а руководит им командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

В параде принимают участие почти 840 человек и 31 единица техники, в общей сложности 34 флага, 5 рот, 11 групп, 2 оркестра (Эстонский военный оркестр и оркестр Кайтселийта Saxon) и 4 служебные собаки.

Союзников представляют на параде наряды, несущие исландский и польский флаги, а также флаги Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Соединенных Штатов Америки.

Помимо техники Сил обороны Эстонии, на параде представлена боевая техника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Соединенных Штатов Америки - всех членов Эстонской боевой группы НАТО.

Согласно планам, если погода будет подходящей, над площадью Вабадузе также пролетят различные воздушные средства Эстонии и союзников: два транспортных самолета M28 из состава 1-й эскадрильи ВВС Эстонии, 1 вертолет AW139 из состава PPA и 1 патрульный самолет Beechcraft Super King Air 350ER.

После парада посетители смогут рассмотреть вблизи технику Сил обороны и союзников.

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