Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку

Ли Те считался одним из самых талантливых китайских футболистов своего поколения. На его счету 92 матча и шесть голов за сборную Китая. Ли Те играл в Англии за „Эвертон“ и „Шеффилд Юнайтед“, также выступал за „Ляонин Хувин“ и „Чэнду Блейдс“. Карьеру он завершил в 2011 году, пишет РБК.

После этого он начал тренерскую карьеру, работал в „Гуанчжоу“, „Хэбэйе“, „Ухане“, с 2019 по 2021 год возглавлял сборную Китая.

О расследовании в его отношении стало известно в 2022 году. Позднее 46-летний Ли Те публично признался, что дал взятку в размере 3 млн юаней (более $400 тыс.), чтобы возглавить сборную Китая. Также в своем телевизионном признании, которое транслировалось государственной телекомпанией CCTV, бывший футболист признался, что принимал участие в организации договорных матчей во втором по силе китайском дивизионе.

“Мне очень жаль. Мне следовало опустить голову и идти по правильному пути. Существовали определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в футболе. Достигнув „успеха“ такими неправильными способами, я на самом деле сделался все более и более нетерпеливым и жаждал быстрых результатов. Чтобы добиться хороших результатов, я прибегал к влиянию на судей, подкупу игроков и тренеров соперников. Такое поведение становится привычкой, и со временем возникает даже небольшая зависимость от подобных практик“, — говорил Ли Те в своем признании месяц назад.

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