Карис: укоренение русскоязычной молодежи в эстонском пространстве делает общество и страну сильнее

История Эстонского государства и людей, которые его формировали, с момента национального пробуждения до создания, а затем и восстановления собственного государства, подтверждает это. Каждый метафорический пастушок, в котомке которого был жезл педагога, в свою очередь создавал возможности для следующих. Рождённая таким образом мышления убеждённость в значении хорошего образования важна нам не для того, чтобы похвастаться своей позицией в рейтинге, а потому, что жизненно необходима для сохранения народа и государства.

Мы создаем и поддерживаем интеллектуальное богатство, нашу национальную мысль. Мы хотим и умеем ценить профессии, которые это богатство создают и хранят. И мы верим, что благодаря образованию все возможно для каждого.

Хотя никто не формулировал эстонскую мечту таким же образом, я считаю, что она существует в нашем национальном сознании и выразить её можно фразой „из пастушка в писателя, учителя, инженера“.

Без национальной обороны у страны нет будущего, а есть лишь исковерканные страхом души. А без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, потому что повседневные заботы о том, как свести концы с концами, затмевают для многих всё остальное.

Сегодня я буду говорить на три темы: образование, национальная оборона и экономика. Я сосредоточусь именно на этом не потому, что окружающая среда, здоровье или культура не так важны. Нет. Но мне кажется, что

Эстонское государство объединяет нас всех, как бы велики ни были наши повседневные разногласия. Мы все вместе и, если воспользоваться словами Тоомаса Кихо, от всех нас зависит, останется ли Эстония Эстонией.

Ни для кого не секрет, что есть школы, в которых доля учителей, не имеющих необходимых квалификации и предметной компетенции, растет, а количество учеников неуклонно сокращается. Нехватка учителей привела к тому, что мы уже не в состоянии повсеместно предлагать такое образование, в том числе образование по интересам, которого наши молодые люди заслуживают. Особенно это относится к гимназическому образованию.

Если скрытая дополнительная нагрузка является неотъемлемой частью профессии учителя, может случиться, что в этой работе выносливость станет более важной, чем умение преподавать. Точно так же, как предпосылкой успешной работы в Рийгикогу станет способность политика ночевать в зале заседаний и коротать время за подачей бессмысленных запросов. В таком случае в парламенте не останется тех, кто силен в законотворчестве и в конструктивных дебатах.

В учительских я часто слышу фразу: „У меня лучшая работа в мире, но...“. Эти связанные с большой нагрузкой и дополнительными обязанностями „но“ создают порочный круг, они забирают время и силы учителя в ущерб преподавательской работе. Эти „но“ утомляют молодых учителей и отпугивают их от школы. И как сказал один педагог: он хочет, чтобы его собственных детей обучал „настоящий“ учитель, а не замещающий преподаватель другого предмета или работающий по временному контракту „гость“.

Молодые люди из менее обеспеченных семей - современные „пастушки“ - отстают, и это означает, что эстонская мечта начала развеиваться. Вряд ли дети сами стали в чём-то слабее. Возможно, это первый признак того, к чему ведет нехватка учителей, особенно учителей-предметников. Таким образом увеличивается нагрузка на других педагогов.

Мы не можем утверждать, что у нас сверходаренных учащихся больше, чем в других странах. Успехам Эстонии способствует скорее то, что, по сравнению с другими странами, у нас намного меньше тех, кто не реализует свои возможности.

Высокое место в международном рейтинге - это, конечно, замечательно, но ревностное сравнение себя с соседями не должно превратиться в провинциальное тщеславие и культ рейтингов.

Не менее важно и прочное укоренение русскоязычной молодёжи в эстонском пространстве. Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее. Испытывая уверенность в себе и гордость собственной культурой, мы сможем добиться того, что один из основных принципов Манифеста независимости - жить в собственной культуре - так же станет реальностью для представителей других национальностей.

При этом я убежден, что служащий краеугольным камнем образовательной политики Эстонии, нашего будущего и нашей мудрости принцип единой школы должен оставаться в силе. До сих пор наша система образования помогала всем молодым людям, независимо от экономического положения семьи или место жительства, получить основательное образование и открыть двери, которые в противном случае могли остаться для них закрытыми. Государство вместе с местными органами власти по-прежнему обязано сохранять принцип единой школы.

Вероятно, часть этих людей внимательно следит за начавшимися недавно переговорами о расчёте нагрузки педагогов и их модели карьеры. От этих соглашений зависит, удастся ли нам избавиться от многочисленных „но“ в работе учителя.

В Эстонии насчитывается сейчас 2300 человек, которые за последние двадцать лет получили педагогическое образование, но по различным причинам решили в итоге найти себе новое поприще. Многие из них могли бы быть отличными учителями и, вероятно, готовы рассмотреть возможность вернуться в класс. Также есть тысячи людей, которые пройдя начальную педагогическую подготовку, могли бы совершить поворот в карьере и принести свой опыт в школы.

Однако мы не должны закрывать ни одну школу просто из-за ее размера или ради экономии денег. Даже маленькая школа может быть жизнеспособной, если ей удаётся привлечь молодые семьи и учителей или если она поддерживает самобытность местного сообщества. Но если школа уже не в состоянии обеспечить образование на должном уровне, пора задуматься. Надо рассмотреть варианты, которые позволили бы большему числу молодых людей получить лучшее образование. Может быть, среди таких вариантов передача всех гимназий государству? Или более широкое внедрение форм обучения, основанных на новых технологиях?

Переход всех школ на обучение на эстонском языке - трудный, но неизбежный - создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний.

Дамы и господа!

Интернет приносит нам все имеющиеся в мире знания. К настоящему времени искусственный интеллект уже прочитал весь интернет. Этот интеллект выполняет рутинную работу круглосуточно, быстро и неустанно. Через несколько лет у всех нас будет известный из народных сказок мудрый советчик в кармане.

Он уже есть, в наших телефонах и компьютерах, но мы ещё недостаточно с ним считаемся. Мой совет - познакомиться с ним как можно скорее. Он упростит жизнь как ученикам, так и учителям, и поможет найти полезные решения. Для этого даже не нужно быть компьютерным специалистом. Для начала достаточно пытливого ума. А школьникам надо обеспечить такой же доступ к новым помощникам, как и к спортивным площадкам, потому что в некотором смысле они тоже придают нам силы и скорости. Если у нас есть необходимые знания и идеи, технологии могут окрылить нас. Дадим тигру новый стимул прыгнуть так далеко и высоко, что прыжок превратится в полет.

Точно так же наша страна должна всячески предлагать полезное сотрудничество тем, кто разрабатывает такие новые технологии. Говорить, что им будут в Эстонии рады, что у нас прекрасные условия для тестирования новинок. Такие разработчики не нуждаются в сложной инфраструктуре и масштабных детальных планировках, они работают по большей части головой. Но в этих головах рождается будущее, и будущее Эстонии тоже.