24.02.2024, 08:07
ФОТО | Празднование Дня независимости началось с поднятия государственного флага на Тоомпеа(63)
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже с раннего утра в Губернаторском саду Таллинна собралось много людей. Они пришли сюда для того, чтобы посмотреть, как в 07:34 под звуки государственного гимна прошло торжественное поднятие флага Эстонии.
На церемонии выступил спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнес глава Эстонской евангелическо-лютеранской церкви архиепископ Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонии прочитал студент XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Маркус Андреас Аулинг.
На церемонии поднятия флага присутствовали также Керсти Кальюлайд и Кая Каллас.