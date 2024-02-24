Новости Эстонии
24.02.2024, 08:07

ФОТО | Празднование Дня независимости началось с поднятия государственного флага на Тоомпеа

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Lipuheiskamine Toompeal
Lipuheiskamine Toompeal
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Уже с раннего утра в Губернаторском саду Таллинна собралось много людей. Они пришли сюда для того, чтобы посмотреть, как в 07:34 под звуки государственного гимна прошло торжественное поднятие флага Эстонии.

На церемонии выступил спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнес глава Эстонской евангелическо-лютеранской церкви архиепископ Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонии прочитал студент XXXI выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Маркус Андреас Аулинг.

На церемонии поднятия флага присутствовали также Керсти Кальюлайд и Кая Каллас.

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