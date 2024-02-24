Эстонская фехтовальщица завоевала бронзу юношеского ЧЕ! Тренер раскритиковал арбитров: впервые за 40 лет я сталкиваюсь с таким судейством

По словам Хелен Нелис-Наукас, Трынова выступила в полуфинале против испанки Люсии Абахо Сальседо лучше и должна была выходить в финал.

„Вся радость пропала из-за работы арбитра. Юлия так хорошо фехтовала, а испанка все время требовала для Юлии новых карточек. Она получила столько очков, не уколов Юлию. Невероятно, какую работу проделала судья“, — написал тренер в Facebook.

„Я работаю тренером уже 40 лет и впервые сталкиваюсь с подобным отношением со стороны арбитров. Так нельзя поступать и так нельзя побеждать. Это было позорное поведение со стороны испанки“, — считает Нелис-Наукас.

Тренер признает, что полуфинал получился тяжелым, но борьба была упорной с обеих сторон.

„Если бы она специально толкнула ее, но она этого не сделала, это был ближний бой с обеих сторон. Ты так сильно хочешь победить своего противника, что даже не наносишь ей уколов. Я в шоке. Юлия не стала бы требовать карточки для соперницы за такую борьбу, потому что это была борьба, а я не учу своих учеников таким манерам, но тренером соперницы был ее отец, который сам был лучшим фехтовальщиком и таким же провокатором, поэтому он научил свою дочь таким манерам“, — добавила Нелис-Наукас.

При счете 14:14 Трынова получила еще один штрафной укол, и таким образом испанка одержала победу с небольшим преимуществом.

С критикой эстонского тренера согласились и другие тренеры.

„Однажды сопернику присвоили два очка, хотя она даже не нанесла укола. Тренер из зала сказал, что, похоже, у нас баскетбольные правила, по которым за бросок дают 2 очка. Все потом приходили и говорили, что это была ужасная судейская работа, всем было жаль Юлию, потому что она так хорошо фехтовала“, — заключила Нелис-Наукас.

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