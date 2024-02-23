ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (730-й день) | ВСУ сбили российский самолет А-50
Подводим итоги очередного дня войны.
ВСУ сбили российский самолет А-50, пишет „РБК-Украина“ со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве.
По данным источника, это была совместная операция воздушных сил и ГУР. Самолет был сбит в районе Азовского моря.
Степень повреждения А-50 неизвестна, но, по мнению источника, „ансы на сохранение самолета минимальны“.
Канада расширила санкции против России
В черные списки внесены 10 человек и 153 компании. Среди них — „Алмаз-Антей“, „АльфаСтрахование“, РЕСО-гарантия, Новороссийский морской порт, Парк культуры и отдыха ВС РФ.
Минфин США огласил список людей и компаний, попавших под новые санкции.
В их числе — Национальная система платежных карт (оператор платежной системы „Мир“), завод автомобилей Aurus в Елабуге, „Мечел“, девелоперская группа „ПИК“, ОКБ Сухого, судостроительный комплекс „Звезда“.
Среди внесенных в черные списки физлиц — посол России в Беларуси Борис Грызлов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий мезенцев, замдиректор ФСИН Валерий Бояринцев.
Власти Забайкалья подтвердили гибель 16 военных в результате удара по полигону в самопровозглашенной ДНР
Это следует из сообщений глав городов и районов Забайкальского края, обратил внимание „Коммерсант“.
23 февраля сити-менеджер Читы Инна Щеглова сообщила, что, по предварительной информации, погибли четверо жителей города, которые служили в 36-й бригаде.
Накануне временно исполняющая обязанности главы Краснокаменского района Забайкальского края Наталья Щербакова сообщила о гибели пяти военнослужащих из района. В тот же день администрация Тунгокоченского муниципального района заявила, что „из нашего района погиб один военнослужащий“.
Информация о том, что украинская армия обстреляла из HIMARS российский полигон под Волновахой, появилась в СМИ 21 февраля. „Русская служба Би-би-си“ отмечала, что по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
МИД России в ответ на 13-й пакет санкций ЕС „существенно расширил“ список людей, которым запрещен въезд в РФ
В список попали представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи „неонацистскому режиму в Киеве“. Въезд в Россию теперь также запрещен представителям евроструктур, причастные к „преследованию“ российских чиновников, созданию трибунала в отношении властей РФ и выступают за конфискацию российских госактивов в пользу Украины.
„В российский ответный „стоп-лист“ также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России“, — заявили в МИД РФ.
Сколько человек внесли в российский „стоп-лист“ не сообщается, их имена не называются.
Украина и Дания подписали соглашение о безопасности
Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Чиновник отметил, что Дания стала первой страной, которая не входит в „Большую семерку“ и с которой Украина заключила такое соглашение.
Жовква также рассказал о ключевых пунктах соглашения: „Конкретные объемы поддержки нашего государства. В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 миллиарда евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 миллиарда евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах“.
Страны „Большой семерки“ на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году приняли декларацию, согласной которой каждая из стран — участниц G7 обязалась предоставить Украине гарантии в области безопасности. Позже к декларации присоединились другие государства.
Байден объявил, что США вводят новые санкции против России из-за войны в Украине и смерти Алексея Навального
По его словам, Вашингтон вводит более 500 новых санкций, который будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, против российского финансового и оборонно-промышленной сектора, а также сетей и лиц, которые помогают РФ уклоняться от уже введенных санкций. Новые санкции США также затронут примерно 100 структур, помогающих российской оборонной промышленности.
Кроме того, Байден пообещал, что США продолжат принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей и поддерживать гражданское общество и независимые СМИ по всему миру.
«Если Путин не заплатит цену за свои смерть и разрушения, он будет продолжать. И цена для Соединенных Штатов — вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе и во всем мире — будет расти», — говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
В своем обращении президент США также призвал палату представителей конгресса одобрить двухпартийный законопроект о военной помощи Украине. «Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Настало время, когда мы должны решительно поддержать Украину и объединиться с нашими союзниками и партнерами», — заявил он.
Зеленский приехал во Львов, где встретился с главой правительства Дании
Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили Марсово поле Лычаковского кладбища.
„Почтили память погибших защитников Украины. Мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!“, — написал Зеленский в соцсетях.
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства
МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления в октябре 2023 года. В МОК тогда заявили, что российский комитет нарушил Олимпийскую хартию, включив в свой состав спортивные организации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.
Верховная рада Украины одобрила законопроект Зеленского о демобилизации срочников, которых не отпустили из армии после начала войны
В поддержку документа выступили 317 парламентариев, сообщил депутат Ярослав Железняк. В законопроект включили норму об отсрочке для срочников от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев, рассказал депутат Алексей Гончаренко.
Законопроект касается украинских военных, которые проходили срочную службу в армии и остались служить после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В документе не говорится, когда срочники могут быть демобилизованы, но отмечается, что это может произойти по указу президента.
Президент Эквадора подтвердил, что страна отказалась передавать США оружие, которое могло быть поставлено в Украину
„К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого“, — заявил Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN en Español.
По его словам, „недовольство“ Кремля решением Эквадора передать оружие США было обоснованным, поскольку Россия — третий по объему торговый партнер страны.
„В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы бы стали участником схемы по передаче вооружений. Этого мы делать не будем“, — заявил он.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа в январе заявил, что его страна передаст США военную технику советского и российского производства стоимостью 200 миллионов долларов — и взамен получит от Вашингтона современную технику и боеприпасы на ту же сумму. Предполагалось, что часть этой техники США поставят в Украину.
В начале февраля Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза в Россию бананов из Эквадора. Эквадор — крупнейший в мире экспортер бананов, а Россия — один из крупнейших импортеров. Запрет грозил дефицитом бананов на российском рынке и убытками для эквадорских производителей.
16 февраля было объявлено, что Россельхознадзор под гарантии соответствующих надзорных ведомств Эквадора разрешает возобновить экспорт бананов. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан говорил, что страна передумала передавать США российскую и советскую военную технику.
За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 83 авиационных удара, совершили 152 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 101 боевое столкновение. На купянском направлении войска РФ предприняли пять попыток наступления в районе Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении российские военные 14 раз атаковали подразделения ВСУ в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отразили 16 атак противника в районах Андреевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Торецка Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили 10 россиян в районах Орловки, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении войска РФ 43 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.
На новопавловском направлении ВСУ отбили три атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении отражены пять атак россиян западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.
На херсонском направлении войска РФ предприняли пять попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один логистический хаб, два средства противовоздушной обороны и наземную станцию управления беспилотниками противника.
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