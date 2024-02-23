ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (730-й день) | ВСУ сбили российский самолет А-50

Информация о том, что украинская армия обстреляла из HIMARS российский полигон под Волновахой, появилась в СМИ 21 февраля. „Русская служба Би-би-си“ отмечала, что по разным оценкам , в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

Накануне временно исполняю щая обя занности главы Краснокаменского района Забайкальского края Наталья Щербакова сообщила о гибели пяти военнослужащих из района. В тот же день админис трация Тунгокоченского муниципального района заявила, что „из нашего района погиб один военнослужащий“.

23 февраля сити-менеджер Читы Инна Щеглова сообщила, что, по предварительной ин формаци и, погибли четверо жителей города, которые служили в 36-й бригаде.

В черные списки внесены 10 ч еловек и 153 компании. Среди них — „Алма з-Антей“, „АльфаСтрахование“, РЕСО-гарантия, Новороссийский морской порт, Парк культуры и отдыха ВС РФ.

Степень повреждения А-50 неизвестна, но, по м нению источника, „ансы на сохранение самолета минимальны“.

По данным источника, это была совместная опер ация воздушных сил и ГУР. Самолет был сбит в районе Азовского моря.

По его словам, Вашингтон вводит более 500 новых санкций, который будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, против российского финансового и оборонно-промышленной сектора, а также сетей и лиц, которые помогают РФ уклоняться от уже введенных санкций. Новые санкции США также затронут примерно 100 структур, помогающих российской оборонной промышленности.

Байден объявил, что США вводят новые санкции против России из-за войны в Украине и смерти Алексея Навального

Страны „Большой семерки“ на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году пр иняли д екларацию, согласной которой каждая из стран — участниц G7 обязалась предоставить Украине гарантии в области безопасности. Позже к декларации присоединились другие государства.

Жовква также рассказал о ключевых пунктах соглашения: „Конкретные объемы поддержки нашего государства. В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 миллиарда евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 миллиарда евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах“.

Об этом сообщил замг лавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Чи новник отметил, что Дания стала первой страной, которая не входит в „Большую семерку“ и с которой Украина заключила такое соглашение.

Сколько человек внесли в российский „стоп-лист“ не сообщается, их имена не называются.

„В российский ответный „стоп-лист“ также включены представители Со вета Европы, члены зак онодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России“, — заявили в МИД РФ.

В список попали представители силовых ведомств и коммерческих орга низаций стран ЕС, кото рые ответственны за оказание военной помощи „неонацистскому режиму в Киеве“. Въезд в Россию теперь также запрещен представителям евроструктур, причастные к „преследованию“ российских чиновников, созданию трибунала в отношении властей РФ и выступают за конфискацию российских госактивов в пользу Украины.

Кроме того, Байден пообещал, что США продолжат принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей и поддерживать гражданское общество и независимые СМИ по всему миру.

«Если Путин не заплатит цену за свои смерть и разрушения, он будет продолжать. И цена для Соединенных Штатов — вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Европе и во всем мире — будет расти», — говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

В своем обращении президент США также призвал палату представителей конгресса одобрить двухпартийный законопроект о военной помощи Украине. «Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Настало время, когда мы должны решительно поддержать Украину и объединиться с нашими союзниками и партнерами», — заявил он.

Зеленский приехал во Львов, где встретился с главой правительства Дании

Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетили Марсово поле Лычаковского кладбища.

„Почтили память погибших защитников Украины. Мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!“, — написал Зеленский в соцсетях.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства

МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления в октябре 2023 года. В МОК тогда заявили, что российский комитет нарушил Олимпийскую хартию, включив в свой состав спортивные организации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.