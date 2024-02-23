Спортивный суд отказался отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России

Суд пришел к выводу, что своими действиями МОК „не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности“, пишет Meduza.

Суд пришел к выводу, что своими действиями МОК „не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности“.

У России есть возможность в течение 30 дней подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Его решение будет окончательным.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в октябре 2022 года. Это произошло после того, как Россия формально аннексировала четыре украинских региона, а ОКР включила в свой состав организации олимпийских советов этих регионов. МОК мотивировал свое решение тем, что ОКР нарушил Олимпийскую хартию и территориальную целостность Национального Олимпийского комитета Украины.

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