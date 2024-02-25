ГРАФИКА | Железнодорожный транспорт ЕС на тяжелом подъеме. А как обстоят дела в Эстонии?

Сфера железнодорожных перевозок играет важную роль в экономике большинства стран Евросоюза, и Эстония не является исключением, несмотря на относительно невысокие объемы грузов и пассажиров. Железнодорожный транспорт в стране подвергся негативному воздействию пандемии и геополитической напряженности и едва ли не с трудом выходит из кризиса. Экономический комплекс данной сферы включает в себя 1219 км путей, 61 станцию, 135 пассажирских платформ и множество других объектов, что делает процесс восстановления непростым.

Пассажирские перевозки

Пассажирский железнодорожный транспорт в странах Европейского союза продолжает непростое восстановление после глубокого спада. Всего в 14 странах ЕС отмечено снижение объема грузов, перевезенных по железной дороге в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Поскольку окончательные данные по всему ЕС за 2023 год станут доступными лишь во второй половине 2024 года, рано делать окончательные выводы о дальнейшем восстановлении данной сферы. Однако, судя по сложной динамике экономики Евросоюза в прошлом году, полноценное восстановление железнодорожного пассажирского транспорта может затянуться до 2024 года.