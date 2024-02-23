СМИ: Российские пограничники устраивают иностранцам собеседование и заполнение анкеты. Как это происходит и какие могут быть последствия?

Сообщения о новой анкете для въезжающих из Евросоюза начали появляться с начала декабря 2023 года — в чатах, где публикуются отчеты о пересечении границы в Псковской области.

„Сегодня ночью на автобусе Ecolines еду в Москву, оказалось, что РФ-сторона ввела новые правила для въезжающих граждан других стран: надо заполнять анкету ФСБ и пройти собеседование, — написал один из пользователей. — На собеседование вызвали примерно 50 %, остальным так отдали паспорта. В общем на границе проторчали 6 часов“.

„На русской стороне теперь все заполняют спецанкеты, некоторых приглашают на собеседование. Нас не вызывали, отдали паспорта и направили на прохождение таможни. Все вещи из машины проходят через сканер, если возникают вопросы, производят досмотр. В принципе, как прохождение в аэропорту. Всё стандартно. Пустую машину осмотрели сотрудники таможни и отправили на рентген. Всё оформление и процедура прохождения русской стороны заняли 4 часа“, — сообщает другой путешественник.

Пользователи отмечают, что в анкете нужно указать ФИО, адрес проживания в России, место работы, должность, IMEI телефона. Также въезжающим предлагают заполнить данные о родственниках в России и на Украине, связях в спецслужбах и знакомых, принимающих участие в боевых действиях. Отдельным пунктом идет вопрос об отношении к действиям руководства Евросоюза, „поддерживающего националистический режим на Украине“. После заполнения анкеты некоторых могут вызывать на разговор.

„Вызывают по одному на собеседование с сотрудником ФСБ. Там вопросы могут быть самыми разными: о политике, об отношении к политике, а почему у вас не российское гражданство (если человек бывший россиянин). На моих глазах в том же кабинете допрашивали мужчину, спрашивали, какая арендная плата за его квартиру в европейской стране, сколько он платит коммунальных, знает ли его ребёнок русский язык... Также смотрят телефоны: проверяют соцсети, переписку, фотографии“, — говорится в отчете о пресечении латвийско-российской границы.