СМИ: Российские пограничники устраивают иностранцам собеседование и заполнение анкеты. Как это происходит и какие могут быть последствия?(9)
В пограничном управлении ФСБ по Псковской области подтвердили, что задают особые вопросы гражданам, въезжающим в Россию из стран Евросоюза. Проверке на лояльность подвергаются не все, а лишь те, кто имеет сугубо иностранное или двойное гражданство. С отказами в пересечении границы заполнившие анкету пока не сталкивались, пишет „Фонтанка“.
Сообщения о новой анкете для въезжающих из Евросоюза начали появляться с начала декабря 2023 года — в чатах, где публикуются отчеты о пересечении границы в Псковской области.
„Сегодня ночью на автобусе Ecolines еду в Москву, оказалось, что РФ-сторона ввела новые правила для въезжающих граждан других стран: надо заполнять анкету ФСБ и пройти собеседование, — написал один из пользователей. — На собеседование вызвали примерно 50 %, остальным так отдали паспорта. В общем на границе проторчали 6 часов“.
„На русской стороне теперь все заполняют спецанкеты, некоторых приглашают на собеседование. Нас не вызывали, отдали паспорта и направили на прохождение таможни. Все вещи из машины проходят через сканер, если возникают вопросы, производят досмотр. В принципе, как прохождение в аэропорту. Всё стандартно. Пустую машину осмотрели сотрудники таможни и отправили на рентген. Всё оформление и процедура прохождения русской стороны заняли 4 часа“, — сообщает другой путешественник.
Пользователи отмечают, что в анкете нужно указать ФИО, адрес проживания в России, место работы, должность, IMEI телефона. Также въезжающим предлагают заполнить данные о родственниках в России и на Украине, связях в спецслужбах и знакомых, принимающих участие в боевых действиях. Отдельным пунктом идет вопрос об отношении к действиям руководства Евросоюза, „поддерживающего националистический режим на Украине“. После заполнения анкеты некоторых могут вызывать на разговор.
„Вызывают по одному на собеседование с сотрудником ФСБ. Там вопросы могут быть самыми разными: о политике, об отношении к политике, а почему у вас не российское гражданство (если человек бывший россиянин). На моих глазах в том же кабинете допрашивали мужчину, спрашивали, какая арендная плата за его квартиру в европейской стране, сколько он платит коммунальных, знает ли его ребёнок русский язык... Также смотрят телефоны: проверяют соцсети, переписку, фотографии“, — говорится в отчете о пресечении латвийско-российской границы.
В некоторых сообщениях уточняется, что проверка с анкетой касается только обладателей иностранных паспортов. «Вопрос о личном отношении к действиям ЕС в отношении поддержки Украины и ответ обязательны! Потом детальная проверка передвижения телефона у каждого. Как сказал офицер проверяющих, это «единичная акция», всегда так не будут делать», — писал пользователь чата в начале февраля 2024 года.
По данным «Фонтанки», анкетирование введено в Псковской области, в Ленинградской такую практику пока не применяют. При этом в чате о пересечении границы в Ивангороде некоторые пользователи сообщали, что иностранцев могут вызывать на опросы.
Корреспондент «Фонтанки» позвонила в Пограничное управление ФСБ по Псковской области в качестве гражданина России, который возвращается в родную страну из Евросоюза. Взявший трубку полковник подтвердил наличие анкеты, однако уточнил, что гражданам России заполнять её не нужно.
«По гражданам России не надо, а вот по двойному гражданству там должностные лица в пункте пропуска уже будут принимать решение, исходя из представленных документов и так далее. В каждом конкретном случае по каждому лицу отдельное решение», — сказал собеседник.
На вопрос о том, можно ли отказаться от заполнения анкеты человеку с двойным гражданством, офицер не дал ответа.
«Я не готов сказать, дадут или нет [анкету]. Я говорю, там по каждому принимают решение должностные лица», — отметил он, добавив, что лицам с двойным гражданством, одно из которых российское, не могут отказать во въезде в страну, так как это будет нарушением Конституции.
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