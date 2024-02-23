Вице-председатель Таллиннского горсобрания обвиняет Юргена Лиги в ударе. Лиги: я лишь дал знак, что не нужно толкать меня животом

„Мне пришлось призвать Юргена Лиги к порядку, чтобы он придерживался регламента. Это вызвало у него раздражение. ...Лиги подошел к пульту и начал ругаться. Он употреблял нецензурные выражения и мешал", - рассказал Юргенсон, который вел заседание.

„Я попросил его уйти. Я сам начал выходить из зала. А потом было так. Он шел впереди. Там была трехступенчатая лестница. Он внезапно остановился. Я был позади него, поэтому не мог двигаться вперед. И он сразу же ударил меня локтем", - рассказал Юргенсон.

На заявление Юргенсона о том, что Лиги ударил его локтем, депутат-реформист ответил, что это ложь и клевета. „Такого не было. Он начал толкать животом, когда я выходил из комнаты, и все такое. Я дал ему знак, что так делать не надо“, - сказал Лиги.

„Был физический контакт, но он был вызван им, потому что он врезался животом мне в спину. Так не делается“, - сказал Лиги.

По словам Лиги, у него были разногласия с Юргенсоном по поводу ведения заседания. Зампред, по его мнению, нарушил все хорошие обычаи.

Член фракции Isamaa Карл Сандер Казе заявил, что Юргенсон также вел себя не самым достойным образом, когда вел заседание горсобрания: он не был объективным и взвешенным и в какой-то момент сказал Лиги, чтобы он заткнулся (была использована фраза „ära mölise“ - ред.).

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