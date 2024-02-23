ФОТО | Президент ЭР Алар Карис вручил ордена Херему, Мадизе и Контавейт
В пятницу, 23 февраля, президент Эстонии Алар Карис вручил государственные награды командующему Силами обороны Мартину Херему, канцлеру праву Юлле Мадизе и завершившей спортивную карьеру теннисистке Анетт Контавейт.
Генерал Мартин Херем был награжден высшей наградой Эстонии в области обороны - орденом Орлиного креста I степени - за долгую службу по защите эстонского государства и прежде всего за последние пять лет, в течение которых он был девятым командующим Силами обороны Эстонии, пишет rus.err со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Канцлер права Юлле Мадизе получила орден государственного герба III степени за вклад в развитие государственности.
Теннисистка Анетт Контавейт за свою успешную спортивную карьеру была награждена орденом Белой звезды III степени.
Всего государственные награды от президента в этом году получил 151 человек.
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