Министерство культуры не даст ERR денег на трансляции Паралимпийских игр, потому что в них участвуют спортсмены из стран-агрессоров.

Осенью прошлого года на ERR обсуждалось приобретение прав на прямую трансляцию Паралимпийских игр. В этом году Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Чтобы купить права на трансляцию, требуется дополнительное финансирование со стороны государства в размере 50 000 евро — точную сумму стороны не могут назвать, поскольку переговоры о цене с правозащитником не начаты. Также обсуждается выделение ERR около 10 000 евро на покупку новостного материала.

Паралимпийские игры никогда не транслировались в прямом эфире ни одним телеканалом Эстонии, не будут транслироваться в прямом эфире на ERR и в 2024 году, так как Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение разрешить спортсменам России и Белоруссии принять участие в соревнованиях. Решение допустить их к играм - хотя и под нейтральным флагом - также подверглось публичной критике со стороны Эстонского Паралимпийского комитета (ЭПК), который, тем не менее, надеялся впервые увидеть игры по национальному телевидению.

„Последние несколько лет Эстонский паралимпийский комитет боролся за то, чтобы титульные соревнования паралимпийских видов спорта дошли до эстонских телезрителей: так же, как показывают Олимпийские игры, естественно, транслируются и Паралимпийские игры. Параспортсмены — это лучшие спортсмены, которые соревнуются с лучшими в мире, и каждый, кто добрался до титульного соревнования из нашей маленькой страны, заслуживает внимания и известности“, — сказала Delfi президент EPK Моника Хауканымм.

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