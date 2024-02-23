ФОТО | Юниорский ЧМ в Отепя начался с огромного количества штрафных кругов, эстонские биатлонисты в топ-10 не попали

В гонке, проходившей в очень сложных погодных условиях, победу одержала Франция, которая один раз зашла на штрафной круг и использовала девять запасных патронов.

Второе место заняла Норвегия (2+11; +1,51,0), третье – Чехия (1+13; +2,37,5) и четвертое – Финляндия (3+16; +3,17,7). В шестерку лидеров также вошли Италия (2+14; +3,32,7) и Германия (5+14; +3,42,2).

Эстонская команда (Ярослав Неверов, Фредерик Вялбе, Вибеке Вялбе и Анлурдес Веерпалу) преодолела в общей сложности шесть штрафных кругов, израсходовала 19 запасных патронов и пересекла финишную черту на 13-м месте (+6,23,1).

Результаты гонки:

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