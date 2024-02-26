В пенсионной системе грядут изменения: возможности инвестирования и наследования будут уточнены

С нынешнего года появилась возможность подать заявление для увеличения ставки взноса во вторую пенсионную ступень, что позволит увеличить пенсионные доходы в будущем. В действующем законодательстве были выявлены небольшие недочеты, которые будут устранены после принятия поправок к закону.

В соответствии с законом имущество пенсионного фонда можно инвестировать в ценные бумаги, акции, долговые обязательства, паи или акции инвестиционного фонда, деривативы, сбережения кредитных учреждений, недвижимость и ценные металлы, а также предоставлять кредит за счет пенсионного фонда.

После принятия поправок появится возможность инвестировать до 10% имущества фонда в другие инструменты, указанные в условиях или проспекте пенсионного фонда. Это позволит управляющему фондом действовать гибко и быстрее предлагать новые возможности инвестирования.

Наследование II пенсионной ступени

В соответствии с поправками в случае наследования можно будет переносить имущество в фонд второй пенсионной ступени наследника. Хотя при наследовании предпочитают изымать деньги из пенсионной ступени, все чаще наследуемое имущество переносят во вторую пенсионную ступень наследника. В настоящее время для этого необходимо принять наследуемое имущество на свой пенсионный счет, а затем подать заявление о том, чтобы его перевели в пенсионный фонд наследника.

Впредь, если наследник изъявит желание перевести наследуемое имущество в свой пенсионный фонд, отпадет необходимость подавать отдельное заявление. При выборе паев другого пенсионного фонда, как и сейчас, паи пенсионного фонда обмениваются.

Если взносы наследника поступят на пенсионный инвестиционный счет, наследник сможет выбрать, сразу изъять паи пенсионного фонда или согласиться на то, чтобы соответствующая сумма была перечислена на его пенсионный инвестиционный счет.

Сохранится также возможность перечислить унаследованные паи пенсионного фонда на пенсионный счет наследника или изъять соответствующую сумму.