ФОТО | Полиция ищет пропавшего 48-летнего мужчину. Он может быть в опасности

Полиция пообщалась с близкими мужчины и проверила его возможные места пребывания, но до сих пор не нашла мужчину. У полиции есть основания считать, что он может быть в опасности из-за своего состояния здоровья.

Рост Янора - примерно 185 см, он полноватого телосложения. У мужчины волосы с проседью и длинная, примерно до груди, борода, которую он заплетает в косичку. Уходя из дома, мужчина был одет в черную спортивную кофту и сверху серую куртку, которая видна и на фотографии. На ногах у мужчины были темно-зеленые кроксы.

Полиция просит всех, кто увидит Янора или что-то знает о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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