Президент Алар Карис: „Конечно, у нас есть те, кто поддерживает Путина“

У вас, конечно, гораздо больше данных, чем у меня, о настроениях эстонских русских. Каковы ваши ощущения?

Их нельзя мазать одной краской, это очень-очень разнообразная группа. У нас есть люди, которые чрезвычайно лояльны к эстонскому государству, выучили эстонский язык, уважают эстонскую культуру и хотят быть частью Эстонии. Есть также круг людей, которые может быть не знают точно, но они не враждебны Эстонии. И есть, конечно, пропутинцы. Но до тех пор, пока они не призывают к свержению государства или публично не поддерживают войну Путина, то, что они делают или думают на кухне, пусть останется там.