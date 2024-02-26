Новости Эстонии
26.02.2024, 08:00

Президент Алар Карис: „Конечно, у нас есть те, кто поддерживает Путина“

 
Kärt Anvelt
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В большом интервью Eesti Päevaleht накануне Дня независимости Эстонии президент Алар Карис отметил, что понимает, что русскоязычная община в Эстонии состоит из очень разных людей.

У вас, конечно, гораздо больше данных, чем у меня, о настроениях эстонских русских. Каковы ваши ощущения?

Их нельзя мазать одной краской, это очень-очень разнообразная группа. У нас есть люди, которые чрезвычайно лояльны к эстонскому государству, выучили эстонский язык, уважают эстонскую культуру и хотят быть частью Эстонии. Есть также круг людей, которые может быть не знают точно, но они не враждебны Эстонии. И есть, конечно, пропутинцы. Но до тех пор, пока они не призывают к свержению государства или публично не поддерживают войну Путина, то, что они делают или думают на кухне, пусть останется там.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.

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