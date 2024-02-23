Рекордсмена „Барселоны“ посадили в тюрьму. Чем запомнилась карьера Алвеса
Экс-защитник сборной Бразилии и „Барселоны“ Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы из-за домогательства. Чем запомнилась карьера бразильского защитника — в материале „РБК Спорт“.
Суд приговорил бывшего игрока „Барселоны“ и сборной Бразилии Дани Алвеса к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Прокуратура просила для футболиста девять лет тюрьмы.
Алвес является вторым футболистом мира по количеству трофеев (43) после Лионеля Месси (44).
Начало карьеры
В 1996-м году, когда Алвесу было 13 лет, он начал играть в футбольной школе „Жуазейру“, где на одном из турниров его заметили скауты клуба „Баия“. Защитник перешел в молодежную команду одного из грандов штата Баия, а уже в 2001 году он подписал контракт с клубом. Уже на второй сезон во взрослом футболе Алвес стал игроком основного состава. Вместе с командой он стал чемпионом штата Баия (2001) и обладателем Кубка Северо-Востока (2001, 2002).В 2003-м году бразилец на правах аренды подписал полугодовое соглашение с „Севильей“, однако испанский клуб выкупил трансфер бразильца. В 2006-м году в трансфере Алвеса были заинтересованы „Ливерпуль“ и „Челси“, однако клуб отказывался от продажи игрока, требуя завышенную сумму трансфера. В итоге бразилец продлил контракт с испанским клубом еще на 6 лет.
Вместе с „Севильей“ Алвес становился обладателем Кубка Испании (2006/07), Кубка УЕФА (2005/06, 2006/07), а также победителем Суперкубка старны (2007) и Суперкубка УЕФА (2006).
Триумф в „Барселоне“
Летом 2008 года бразилец перешел в „Барселону“ на пять лет за €32 млн. В дебютном сезоне за „Барселону“ защитник отметился пятью голами и попал в символическую сборную мира по версии ФИФА и УЕФА.
В апреле 2011 года Алвес подписал новое соглашение с каталонским клубом, продлив его до лета 2015.В период выступления за „Барселону“ бразилец дважды с национальной командой становился обладателем Кубка конфедераций (2009, 2013).
В 2014-м году Алвес столкнулся с расизмом. Во время матча 35-го тура против „Вильярреала“ бразилец готовился подавать угловой, когда в него был брошен банан. Игрок неожиданно поднял и съел фрукт, после чего исполнил стандарт. Инцидент вызвал бурную реакцию среди болельщиков и футболистов. В соцсетях начали поддерживать Алвеса, публикуя фотографий, на которых изображены люди с бананами, под хештегом #somostodosmacacos (все мы немного обезьяны).
В 2015-м году „Барселона“ обыграла „Севилью“ в матче за Суперкубок УЕФА (5:4). Тогда Алвес, который завоевал четвертый Суперкубок УЕФА, установил рекорд по наибольшему количеству этих трофеев, сравнявшись с Паоло Мальдини. Всего в каталонском клубе бразилец завоевал 23 титула.
Продолжение карьеры в Италии и Франции
Летом 2016 года Алвес на правах свободного агента перешел в туринский „Ювентус“. За один сезон 2016/17 он стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где „Ювентус“ уступил мадридскому „Реалу“ (1:4). В том же сезоне он покинул итальянский клуб и перешел во французский „Пари Сен-Жермен“.
За парижский клуб Алвес провел два сезона (2017/18, 2018/19), за которые сыграл 73 матча. Вместе с ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2017/18, 2018/19), а также обладателем Кубка страны (2017/18) и Кубка французской лиги (2017/18).Летом 2019-го года Алвес во второй раз стал обладателем Кубка Америки, до этого ему удалось победить на турнире в 2007-м году еще в период выступления за „Севилью“. По итогам Кубка Америки 2019-го года защитник получил приз лучшего игрока турнира.
В том же году защитник перешел в бразильский „Сан-Паулу“, подписав трехлетний контракт, однако в сентябре 2021 года расторг соглашение с клубом, вместе с которым стал чемпион штата Сан-Паулу (2021).Возвращение в „Барселону“В ноябре 2021-го, когда у „Барселоны“ начались проблемы с финансами, Алвес вернулся в каталонский клуб в качестве свободного агента. Бразилец согласился на минимальный порог зарплаты, допустимый футболистам чемпионата Испании, €155 тыс. в год.
В январе 2022-го года защитник вышел на поле в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского „Реала“ в возрасте 38 лет и 251 дня, став самым возрастным участником „Эль-Класико“: ранее рекорд принадлежал экс-вратарю „Барселоны“ Хосе Пинто (38 лет 159 дней).В феврале 2022-го года Алвес отметился забитым мячом в ворота „Атлетико Мадрида“ (4:2). Защитник забил в возрасте 38 лет и 276 дней, став самым возрастным автором гола в истории „Барселоны“: ранее рекорд принадлежал защитнику Жоану Сегарре, который забил „Бетису“ в сезоне 1963/64 (36 лет и 163 дня).
Однако летом 2022 года Алвес заявил, что покинет каталонский клуб. Всего бразилец провел за „Барселону“ 408 матчей. Этот результат стал вторым среди легионеров „Барселоны“: лучшим по этому показателю является только аргентинец Лионель Месси, который провел за каталонскую команду 778 матчей.Летом 2022 года бразильский защитник подписал однолетний контракт с мексиканским „Пумас“, однако после того как 39-летнего футболиста поместили под стражу, клуб расторг контракт с защитником. Кроме того, клуб потребовал от игрока компенсацию в размере $5 млн за нарушение правил поведения, которые были прописаны в соглашении.
Тюрьма
В январе 2023-го года Алвес был заключен под стражу в суде в Барселоне. Спортсмена обвинили в домогательствах. Инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Marca со ссылкой на El Periodico сообщил, что Алвес находился в туалете с неназванной 23-летней девушкой, которая обвинила его в сексуальном насилии. Заявлениям самого футболиста противоречили записи с видеокамер.Потерпевшая заявила, что бразилец силой усадил ее на колени, потом швырнул на пол, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал. Девушка обратилась к сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушел из клуба. После этого потерпевшая прошла медицинское освидетельствование в больнице.Алвес сперва заявлял, что не знает девушку, потом — что видел ее, но ничего не было, а в итоге сказал, что она сама бросалась на него и все было по взаимному согласию. Согласно показаниям потерпевшей и ее друзей, Дани Алвес через официанта пригласил девушку и ее компанию за свой столик в VIP-зоне, флиртовал с ней, а потом настоял, чтобы она пошла с ним в туалет, где нет видеокамер.В феврале бразильский защитник был изолирован в каталонской тюрьме „Брианс-2“ от других заключенных из-за своей известности. Источник Marca утверждал, что во время прогулок Алвеса сопровождали четыре надзирателя, а также что он проживал отдельно от других, поскольку его случай „исключительный“.
В марте 2023-го года модель Хоана Санс объявила о расставании с Алвесом. Она опубликовала фотографию написанного от руки письма спустя два дня после того, как во второй раз навестила Алвеса в тюрьме под Барселоной. Санс заявила, что по-прежнему любит его, но себя ценит больше и „завершает этот этап жизни“. Испанский телеканал Cuatro сообщил, что Алвес тяжело переживает решение жены расстаться с ним.
Бразилец три раза пытался выйти под залог, однако суд решил, что высок риск побега Алвеса из Испании.
Адвокат Алвеса предлагала передать предполагаемой пострадавшей €150 тыс. компенсации и считать это смягчающим обстоятельством, которое бы позволило приговорить футболиста к сроку менее года, то есть меньше того, которое требует отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.
Слушания по делу начались 5 февраля и продлились три дня. Дело рассматривала коллегия из трех судей. Были допрошены еще около 30 человек.
В итоге Алвес получил 4,5 года. Как передает Marca, согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный может запросить третью пенитенциарную степень, предполагающую ряд послаблений.
На данный момент бразилец, по факту находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц. Начиная с мая 2025-го спортсмен сможет претендовать на определенные льготы при условии надлежащего поведения и развития „культурной и профессиональной деятельности“ в период заключения, а также выплаты компенсации пострадавшей.
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