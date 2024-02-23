Рекордсмена „Барселоны“ посадили в тюрьму. Чем запомнилась карьера Алвеса

Однако летом 2022 года Алвес заявил, что покинет каталонский клуб. Всего бразилец провел за „Барселону“ 408 матчей. Этот результат стал вторым среди легионеров „Барселоны“: лучшим по этому показателю является только аргентинец Лионель Месси, который провел за каталонскую команду 778 матчей.Летом 2022 года бразильский защитник подписал однолетний контракт с мексиканским „Пумас“, однако после того как 39-летнего футболиста поместили под стражу, клуб расторг контракт с защитником. Кроме того, клуб потребовал от игрока компенсацию в размере $5 млн за нарушение правил поведения, которые были прописаны в соглашении.

Тюрьма

В январе 2023-го года Алвес был заключен под стражу в суде в Барселоне. Спортсмена обвинили в домогательствах. Инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Marca со ссылкой на El Periodico сообщил, что Алвес находился в туалете с неназванной 23-летней девушкой, которая обвинила его в сексуальном насилии. Заявлениям самого футболиста противоречили записи с видеокамер.Потерпевшая заявила, что бразилец силой усадил ее на колени, потом швырнул на пол, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал. Девушка обратилась к сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушел из клуба. После этого потерпевшая прошла медицинское освидетельствование в больнице.Алвес сперва заявлял, что не знает девушку, потом — что видел ее, но ничего не было, а в итоге сказал, что она сама бросалась на него и все было по взаимному согласию. Согласно показаниям потерпевшей и ее друзей, Дани Алвес через официанта пригласил девушку и ее компанию за свой столик в VIP-зоне, флиртовал с ней, а потом настоял, чтобы она пошла с ним в туалет, где нет видеокамер.В феврале бразильский защитник был изолирован в каталонской тюрьме „Брианс-2“ от других заключенных из-за своей известности. Источник Marca утверждал, что во время прогулок Алвеса сопровождали четыре надзирателя, а также что он проживал отдельно от других, поскольку его случай „исключительный“.