СТАТИСТИКА | Объем строительства сократился на 6%, самый большой спрос - на двухкомнатные квартиры

Строительные предприятия построили в целом на 4,1 миллиарда евро, из них зданий построено на 2,6 миллиарда евро и сооружений — на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом зданий построено на 11% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 4% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, в прошлом году на строительный рынок повлиял как продолжавшийся рост строительных расходов, повышение процентных ставок, так и уменьшение чувства уверенности потребителей. „На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Строилось меньше новых зданий, также проводилось меньше ремонтных и реконструкционных работ зданий. Объем строительства сооружений увеличился прежде всего за счет ремонтных и реконструкционных“, — объяснила Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, в 2023 году увеличился в сравнении с предыдущим годом на 18%. За рубежом строилось больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла в общем объеме строительства 7%, годом ранее — 5%.

По данным регистра строений в прошлом году было выдано 8424 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 29% больше, чем годом ранее. Большая часть новых жилых помещений (68%) находится в многоквартирных домах, самым популярным типом жилья по-прежнему является 3–5-этажный многоквартирный дом. Больше всего было построено двухкомнатных жилых помещений, далее следуют четырех- и трехкомнатные жилые помещения. В прошлом году более всего увеличилось количество трехкомнатных жилых помещений. Площадь новых жилых помещений в среднем составляла 86 квадратных метров. Большая часть нового жилья находится в Таллинне, далее следуют близлежащие к столице волости и Тартуский уезд.