Албания согласилась принимать мигрантов вместо Италии

Парламент Албании ратифицировал противоречивое миграционное соглашение с Италией, сообщает агентство dpa в четверг, 22 февраля. Это позволит входящей в состав Евросоюза Италии создать в Албании, расположенной всего в 80 километрах от нее, лагеря для беженцев. Согласно планам, подвергшимся критике со стороны правозащитников, в Албанию будут доставляться люди, которых взяли на борт в международных водах корабли итальянской береговой охраны. Большинство оппозиционных албанских парламентариев бойкотировало заседание в знак протеста, сообщает DW.

В миграционных центрах, создание и курирование которых Италия берет на себя, будут рассматриваться прошения о предоставлении убежища мигрантам и, в случае необходимости, осуществляться содействие по их быстрой репатриации. Соглашение Италии с Албанией, не входящей в состав ЕС, предусматривает прием Тираной до 3000 мигрантов одновременно и до 36 тысяч ежегодно. Протокол между премьер-министром Албании Эди Рамой и его итальянской коллегой Джорджи Мелони подписан сроком на пять лет. Дети, инвалиды и беременные женщины будут исключены из этого проекта, уточняется в соглашении.

Рим одобрил соглашение об открытии миграционных центров в Албании

15 февраля Сенат парламента Италии проголосовал за соглашение о создании на территории Албании двух центров для приема стремящихся попасть в Италию иммигрантов, сообщает агентство EFE. В январе соглашение одобрила нижняя палата парламента Италии. В Албании Конституционный суд также утвердил эту сделку сроком на пять лет с возможностью продления еще на такой же срок.