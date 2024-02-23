В испанской Валенсии при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Возгорание произошло в районе Кампанар на северо-западе Валенсии. „Всего за полчаса пламя охватило весь комплекс, построенный в начале 2000-х годов и насчитывающий 138 квартир. Пламя охватил весь фасад и отбросило некоторые части здания на несколько метров.

По данным источников газеты, 19 человек числятся пропавшими без вести. Двух людей смогли спасти с балкона пожарные. Всех пострадавших от пожара, которые обратились за помощью, разместили в городских отелях.

Пожар начался на восьмом этаже здания, причина возгорания на данный момент неизвестна, отмечает издание Levante-EMV. По его информации, как минимум 20 человек пропали без вести, 14 человек пострадали, из них шестеро пожарных.

В здании 138 квартир, в которых проживали 450 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на управляющего зданием.

По сообщениям местных жителей, пожарные с помощью подъемных кранов спасли нескольких жильцов, в том числе семейную пару, живущую на седьмом этаже.

Одна из женщин рассказала телеканалу TVE, что видела, как пожарные пытались спасти подростка, застрявшего на втором этаже здания.

Эстер Пучадес, вице-президент Колледжа промышленных технических инженеров Валенсии, сообщила испанскому информационному агентству Efe, что ранее она уже осматривала здание. По ее словам, снаружи дом был отделан полиуретановым материалом, который больше не используется из-за опасений по поводу воспламеняемости.

По мнению инженера Давида Хигуэры, причиной быстрого распространения огня могла стать облицовка здания.

Алюминиевые пластины с пенопластовым утеплителем, покрывающие фасад, очень хорошо изолируют от жары и холода, но очень горючи, рассказал он изданию El País.

Пожарные были вызваны около 17:30 по местному времени. В районе был развернут полевой госпиталь, сообщает RTVE. По словам властей, люди, вынужденные покинуть свое жилище, будут размещены в гостиницах.