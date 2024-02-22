По стопам отцов: сыновья Роналду, Руни, Месси, Суареса и Агуэро готовы продолжить семейное дело
Звездные ветераны Лео Месси, Криштиану Роналду и Луис Суарес близки к завершению своей невероятной карьеры. Но это не значит, что мы не услышим их имена после того, как они повесят бутсы на гвоздь — сыновья готовы пойти по их стопам и сделать карьеру в профессиональном футболе, пишет Sports.ru.
Давайте посмотрим на прогресс отпрысков самых известных игроков.
Бенхамин Агуэро
Бенхамин Агуэро обладает лучшей генетикой для молодого игрока: его отец — Серхио Агуэро, его дедушка по материнской линии —Диего Марадона, его крестный – Лионель Месси.
15-летний футболист сделал свои первые большие шаги в футболе всего два года назад в аргентинском „Тигре“ U13.
Парень изначально выделялся своим дриблингом и техникой и больше походил на Марадону, чем на Агуэро. Уже тогда Бенджамин забил гол, которым Диего наверняка гордился бы.
Несмотря на потенциал, молодой Агуэро покинул клуб в январе 2024 года в поисках нового вызова. Вскоре после ухода из „Тигре“ он подписал контракт с „Индепендьенте“, где его отец Серхио Агуэро провел девять лет на старте карьеры.
Кай Руни
Старший сын Уэйна Руни родился в Ливерпуле, семь лет спустя был зачислен в академию „Манчестер Юнайтед“, но вскоре перешел в… „Манчестер Сити“. Однако после непродолжительного пребывания в США, он вернулся в „Юнайтед“, где прогрессирует уже почти четыре года.
Парень быстро побил рекорд клуба по количеству голов, забитых за команду U12 за один сезон (56 голов), а также отдал 28 результативных передач. Некоторое время спустя Кай забил гол в финале Кубка U13 против „Манчестер Сити“, чтобы показать, какой части Манчестера на самом деле принадлежит его сердце.
Криштиану Роналду-младший
Старший сын Криштиану Роналду идет по стопам своего отца. В то время как португальская легенда в юности был в основном крайним полузащитником, Криштианиньо – отличный бомбардир, играющий почти на тех же позициях, что и сегодняшний Криштиану.
У 13-летнего футболиста нет проблем с адаптацией в новых клубах своего отца: он тренировался в „Реале“, „Ювентусе“, „Манчестер Юнайтед“, а теперь и в „Аль-Насре“. Его прорыв, возможно, произошел в „Ювентусе“: в какой-то момент Роналду-младший установил рекорд – 58 голов и 18 передач всего в 28 играх за команду U9, причем четыре гола он забил только в своем дебютном матче.
Криштиану-младший доказывает, что достоин звездного родителя и в Саудовской Аравии. Он забил гол в их недавно прошедшем матче, в котором „Аль-Наср“ фактически завоевал чемпионский титул среди юношей до 13 лет.
Тиаго Месси
В это трудно поверить, но старший сын Лео уже выступал за три разных клуба – „Барселону“, „Пари Сен-Жермен“ и теперь „Интер Майами“. Он не боится давления, выглядит очень спокойным и собранным, владея мячом.
Единственное, чего Тьяго не унаследовал от своего отца, — это сильная левая нога. Он правша, но то, что он делает правой ногой, тоже волшебно.
Следующий год имеет символическое значение для Тиаго Месси: его отцу было ровно 12, когда он привлек внимание „Барселоны“. Текущий рекорд Тиаго за „Интер Майами U12“ – 13 голов и семь ассистов всего за шесть игр, так что парень действительно талантлив.
Бенхамин Суарес
Несмотря на то, что старший сын Луиса Суареса на год моложе Тиаго Месси, он недавно присоединился к сыну Лео, в „Интер Майами“.
До 2020 года Бенхамин тренировался в Ла Масии, но когда Луиса выгнали из „Барсы“, он был вынужден много путешествовать со своим отцом, адаптируясь к жизни и футболу в Мадриде, прежде чем отправиться в Уругвай, Бразилию, а теперь и в США.
Как и следовало ожидать, парень – чистый бомбардир, унаследовавший лучшие качества своего отца – скорость, умение отрываться от защитников, добивание. В „Атлетико“ Бенхемин забил впечатляющие 28 голов всего за 19 матчей и выиграл молодежный кубок, быстро став лидером команды.
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