По стопам отцов: сыновья Роналду, Руни, Месси, Суареса и Агуэро готовы продолжить семейное дело

Давайте посмотрим на прогресс отпрысков самых известных игроков.

Бенхамин Агуэро

Бенхамин Агуэро обладает лучшей генетикой для молодого игрока: его отец — Серхио Агуэро, его дедушка по материнской линии —Диего Марадона, его крестный – Лионель Месси.

15-летний футболист сделал свои первые большие шаги в футболе всего два года назад в аргентинском „Тигре“ U13.

Парень изначально выделялся своим дриблингом и техникой и больше походил на Марадону, чем на Агуэро. Уже тогда Бенджамин забил гол, которым Диего наверняка гордился бы.

Несмотря на потенциал, молодой Агуэро покинул клуб в январе 2024 года в поисках нового вызова. Вскоре после ухода из „Тигре“ он подписал контракт с „Индепендьенте“, где его отец Серхио Агуэро провел девять лет на старте карьеры.

Кай Руни

Старший сын Уэйна Руни родился в Ливерпуле, семь лет спустя был зачислен в академию „Манчестер Юнайтед“, но вскоре перешел в… „Манчестер Сити“. Однако после непродолжительного пребывания в США, он вернулся в „Юнайтед“, где прогрессирует уже почти четыре года.

Парень быстро побил рекорд клуба по количеству голов, забитых за команду U12 за один сезон (56 голов), а также отдал 28 результативных передач. Некоторое время спустя Кай забил гол в финале Кубка U13 против „Манчестер Сити“, чтобы показать, какой части Манчестера на самом деле принадлежит его сердце.

Криштиану Роналду-младший

Старший сын Криштиану Роналду идет по стопам своего отца. В то время как португальская легенда в юности был в основном крайним полузащитником, Криштианиньо – отличный бомбардир, играющий почти на тех же позициях, что и сегодняшний Криштиану.

У 13-летнего футболиста нет проблем с адаптацией в новых клубах своего отца: он тренировался в „Реале“, „Ювентусе“, „Манчестер Юнайтед“, а теперь и в „Аль-Насре“. Его прорыв, возможно, произошел в „Ювентусе“: в какой-то момент Роналду-младший установил рекорд – 58 голов и 18 передач всего в 28 играх за команду U9, причем четыре гола он забил только в своем дебютном матче.