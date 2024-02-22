Зимние виды
22.02.2024, 13:33

Вышел трейлер документального сериала о Романе Костомарове

 
Роман Костомаров
Роман Костомаров
ФОТО: IMAGO/Ramil Sitdikov | Scanpix

Видеосервис Wink опубликовал трейлер документального сериала об олимпийском чемпионе Романе Костомарове в главной роли с самим фигуристом.

В основе сюжета сериала лежит борьба спортсмена с тяжелой болезнью, его возвращение к обычной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.

В сериале будут показаны уникальные архивные кадры из жизни спортсмена.

Режиссер: Михаил Щедринский („Моя прекрасная няня“, „Красота требует жертв“, „Грач“).

Сценарист: Юлия Лемарк („Родные люди“, „Саша и Питер“).

В ролях: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко и другие.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии