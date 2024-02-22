Вышел трейлер документального сериала о Романе Костомарове

В основе сюжета сериала лежит борьба спортсмена с тяжелой болезнью, его возвращение к обычной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.

В сериале будут показаны уникальные архивные кадры из жизни спортсмена.

Режиссер: Михаил Щедринский („Моя прекрасная няня“, „Красота требует жертв“, „Грач“).

Сценарист: Юлия Лемарк („Родные люди“, „Саша и Питер“).

В ролях: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко и другие.

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