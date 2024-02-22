Вышел трейлер документального сериала о Романе Костомарове
Видеосервис Wink опубликовал трейлер документального сериала об олимпийском чемпионе Романе Костомарове в главной роли с самим фигуристом.
В основе сюжета сериала лежит борьба спортсмена с тяжелой болезнью, его возвращение к обычной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.
В сериале будут показаны уникальные архивные кадры из жизни спортсмена.
Режиссер: Михаил Щедринский („Моя прекрасная няня“, „Красота требует жертв“, „Грач“).
Сценарист: Юлия Лемарк („Родные люди“, „Саша и Питер“).
В ролях: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко и другие.
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